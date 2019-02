Diabete tipo 1: staminali si trasformano in cellule che producono insulina

Diabete tipo 1 nuove speranze per i diabetici: cellule staminali diventano cellule che producono insulina | DIABETE NEWS

Novità per diabete e diabetici di tipo 1. Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a trasformare le cellule staminali umane in cellule che producono insulina.

Sebbene il trattamento del diabete di tipo 1 abbia fatto molta strada, le iniezioni di insulina fanno parte della vita quotidiana di molti diabetici.

Ma i ricercatori hanno appena fatto un passo avanti che potrebbe un giorno rendere queste tecnologie obsolete, trasformando le cellule staminali umane in cellule funzionali che producono insulina. Queste cellule sono note anche come cellule beta.

"Ora possiamo generare cellule che producono insulina che agiscono come le cellule beta pancreatiche del nostro corpo", spiega uno dei membri del team, Matthias Hebrok, ricercatore della University of California San Francisco (UCSF).

"Questo è un passo fondamentale verso l’obiettivo di creare cellule che potrebbero essere trapiantate in pazienti con diabete".

Il diabete di tipo 1 è caratterizzato da una perdita di insulina dovuta al fatto che il sistema immunitario distrugge le cellule del pancreas, motivo per il quale i diabetici di tipo 1 devono introdurre manualmente la propria insulina.

Le persone con diabete di tipo 1 possono vivere per lo più normalmente ma hanno un rischio maggiore di sviluppare problemi come insufficienza renale, malattie cardiache e ictus.

Esistono altri metodi per gestire il diabete di tipo 1, come l'introduzione di nuove cellule beta o la sostituzione, tramite operazione chirurgica, del pancreas danneggiato. Entrambe queste opzioni, tuttavia, non sono facili da perseguire perché le nuove cellule o il nuovo organo pancreatico devono essere prelevati da donatori di organi.

Negli ultimi anni, i ricercatori hanno lavorato per spingere le cellule staminali a diventare beta cellule pancreatiche completamente funzionali. Durante questi studi, sono emerse alcune problematiche.

Inizialmente le cellule prodotte si bloccavano ad uno stadio immaturo nel quale non erano in grado di rispondere adeguatamente al glucosio nel sangue e a secernere l'insulina correttamente.

Ma quando il team ha esaminato il modo in cui queste cellule si sviluppano nel pancreas, hanno trovato la chiave del processo. In pratica, le cellule si separano dal resto del pancreas e si dispongono in protrusioni chiamate isole pancreatiche.

Il team ha studiato questo processo separando artificialmente le cellule staminali del pancreas per riorganizzarle in cluster che si formano naturalmente nel corpo. Questa disposizione ha permesso alle cellule staminali pancreatiche di maturare e funzionare come fanno le normali cellule produttrici di insulina.

E ancora, quando sono state trapiantate nei topi, i ricercatori hanno scoperto che le cellule producevano insulina in risposta ai livelli di zucchero nel sangue.

Ma questo ultimo passo è ancora un enorme passo avanti e il team sta lavorando alla risoluzione di altre problematiche. Per esempio, i ricercatori stanno studiando se questa scoperta può essere usata anche per cambiare le cellule staminali tanto da poter eludere il sistema immunitario.