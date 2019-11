Diabete tipo 2: nuovo farmaco riduce i valori della glicemia

Diabete di tipo 2 e glicemia alta, i fattori e l’età in cui insorge la malattia

Uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha individuato un nuovo farmaco in grado di ridurre i valori della glicemia nei soggetti diabetici.

Il diabete di tipo 2 è una malattia che insorge in maniera progressiva con l’età probabilmente a causa di fattori genetici e ambientali. La patologia si manifesta in individui già adulti, a differenza del diabete di tipo 1, e la sua insorgenza è spesso silente nei soggetti di età più giovane.

I sintomi del diabete di tipo 2

Questa tipologia di diabete si differenzia dal primo tipo perché comporta una riduzione dei ricettori dell’insulina ed un’eccessiva presenza di glucosio nel sangue. L’iperglicemia del diabetico di tipo 2 e l’iperinsulinemia sono due conseguenze dirette della malattia.

Tra i sintomi più comuni della malattia ricordiamo:

Problemi della vista

Affaticamento

Intorpidimento

Eccessiva fame e sete

Difficoltà alla cicatrizzazione delle ferite

Nuovo farmaco per il controllo della glicemia alta nei diabetici di tipo 2

Il nuovo farmaco per il controllo della glicemia è in grado di tenere a bada anche la massa grassa e la densità ossea dei soggetti colpiti da diabete di tipo 2. Spesso la malattia si associa ad altre malattie reumatoidi o cardiovascolari, come per esempio l’artrite reumatoide, che predispongono il soggetto all’insorgenza del diabete.

Come agisce il nuovo farmaco: la molecola che ha effetti sul diabete

La scoperta dei ricercatori della Monash University in Australia si basa sulla sperimentazione degli effetti di un particolare tipo di molecola sui topi e sulle persone anziane. Questa molecola chiamata IC7Fc, oltre a favorire lo sviluppo della massa magra, riesce a proteggere dall’insorgenza delle crisi ipoglicemiche che si possono manifestare per effetto del diabete di tipo 2.

Dieta per tenere a bada il diabete

Per tenere a bada questa specifica tipologia di diabete è inoltre buona consuetudine osservare alcune semplici regole. Ecco quali sono le best practice per allontanare il rischio di diabete:

Mangiare sano ed evitare i cibi molto conditi

Preferire piatti a base di verdura e frutta

Non bere bevande molto zuccherate

Limitare il consumo di latticini e di formaggi

Non eccedere nel consumo di grassi e zuccheri

Una dieta varia ed equilibrata abbinata ad uno stile di vita sano contribuiscono a rendere più efficace la prevenzione primaria e secondaria della malattia del diabete.