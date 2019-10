Diabete tipo 2: perdere il 10% del peso può bastare per guarire, ecco come

Diabete tipo 2 come curarlo: uno studio britannico afferma che ci sia una relazione tra la perdita di peso e la remissione del diabete tipo 2 - Salute e benessere

Il diabete tipo 2 è una malattia che colpisce 400 milioni di persone nel mondo e se non viene gestita seguendo uno stile di vita appropriato e l'uso di farmaci può portare ad un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, ictus e cecità. In alcuni casi si può arrivare all'amputazione. Per combattere il diabete tipo 2 bisogna riportare alla normalità i livelli di glicemia nel sangue e questo comporta dover seguire una dieta ipocalorica. Un nuovo studio conferma che perdere peso velocemente può davvero aiutare a guarire dal diabete tipo 2.

Uno studio dell'Università di Cambridge pubblicato sulla rivista Diabetic Medicine afferma che perdere il 10% del peso aiuta la remissione del diabete di tipo 2 se il dimagrimento avviene entro 5 anni dalla diagnosi. Gli esperti ritengono che una dieta intensa e rigorosa con un apporto calorico ridotto di 700 calorie totali al giorno per 8 settimane è associata alla remisissione dal diabete tipo 2 da 9 persone su 10 a cui è stata da poco diagnosticata la malattia e nelle metà delle persone che soffrono di questa patologia da più tempo.

Lo studio dei ricercatori britannici ha riguardato 867 persone a cui era stato recentemente diagnosticato il diabete tipo 2 con un'età compresa tra 40 e 69 anni. Di questi circa il 30% (257 partecipanti) hanno registrato una remissione della malattia perché avevano perso il 10% di massa grassa o più entro 5 anni dalla prima diagnosi. La probabilità di guarire in questi soggetti era doppia rispetto a quelli che non hanno perso peso velocemente. In tal senso è arrivato un nuovo farmaco che aiuta a gestire la glicemia, fa dimagrire velocemente e aumenta la resistenza ossea.

"Da un po’ di tempo sappiamo che è possibile mandare il diabete in remissione utilizzando misure abbastanza drastiche come programmi di perdita di peso intensiva e restrizione calorica estrema. - ha affermato all'Ansa la dottoressa Hajira Dambha-Miller del Dipartimento di Sanità Pubblica e Assistenza Primaria - Questi interventi possono essere molto stimolanti per gli individui ma difficili da realizzare. I nostri risultati suggeriscono che potrebbe essere possibile sbarazzarsi del diabete, per almeno cinque anni, con una perdita di peso più modesta del 10%. Questo sarà più motivante e quindi più realizzabile per molte persone”.

Questa ricerca, sottolinea il professore Simon Griffin dell'unità di Epidemologia "rafforza l'importanza di gestire il proprio peso, che può essere raggiunto attraverso cambiamenti nella dieta e aumentando l'attività fisica. Il diabete tipo 2, sebbene sia una malattia cronica, può portare a complicazioni significative, ma come dimostra il nostro studio, può essere controllato e persino invertito".