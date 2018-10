Diabete tipo 2: quella condizione della pelle che è sintomo di diabete

DIABETE TIPO 2: COME CAPIRE SE HO IL DIABETE? QUALI SONO I SINTOMI DEL DIABETE

I sintomi del diabete di tipo 2 possono essere diversi ma, la maggior parte di questi, poiché non causano gravi malesseri, vengono sottovalutati e non riconosciuti come tali. Tuttavia, essere a conoscenza di quali sono i sintomi del diabete tipo 2 può facilitare la loro individuazione ed evitare che la condizione peggiori.

DIABETE TIPO 2 COS’È

Il diabete di tipo 2 è una condizione cronica che influisce sul modo in cui il corpo metabolizza lo zucchero (glucosio), la sua principale fonte di combustibile. Con il diabete di tipo 2, il corpo resiste agli effetti dell'insulina - un ormone che regola la quantità dello zucchero nelle cellule - o non produce abbastanza insulina per mantenere un normale livello di glucosio. Più comune negli adulti, il diabete di tipo 2 colpisce sempre più i bambini con l'aumentare dell'obesità infantile. Non esiste una cura per il diabete di tipo 2, ma si può gestire la condizione mangiando bene, facendo movimento e mantenendo un peso sano. Se la dieta e l'esercizio fisico non sono sufficienti per gestire bene la glicemia, potrebbero anche essere necessari farmaci per il diabete o sottoporsi a terapia insulinica.

DIABETE TIPO 2 SINTOMI: QUESTO CONDIZIONE DELLA PELLE POTREBBE INDICARE CHE HAI IL DIABETE

Sintomo del diabete di tipo 2: l'acanthosis nigricans è quando le aree della pelle si scuriscono, come il collo e le ascelle. "Non è una condizione pericolosa in sé", secondo Diabetes.co.uk, "Ma in genere è un segno della presenza di una condizione problematica come il diabete di tipo 2 e talvolta il cancro". Altre aree del corpo tipicamente colpite includono l'inguine e le articolazioni delle dita delle mani o dei piedi. L'esperto di diabete aggiunge: "Oltre ad essere più scura, la pelle può assumere una sensazione coriacea o vellutata e la pelle può prudere o mal odorare ".

Possono esserci altre cause di acantosi nigricans, tra cui l'obesità, la funzione tiroidea non attiva e l'assunzione di corticosteroidi o contraccettivi orali

L'acanthosis nigricans di solito viene diagnosticato da un esame della zona interessata della pelle.Possono essere richiesti esami del sangue, un'endoscopia o raggi x per esplorare se la causa è correlata al diabete o al cancro. Il trattamento per l'acanthosis nigricans prevede il trattamento della causa sottostante.