Diabete: broccoli anti glicemia. Lista dei cibi anti diabete. ULTIME NEWS

Diabete tipo due: broccoli bloccano la glicemia. La lista dei cibi anti diabete

Diabete di tipo 2, germogli dei broccoli tengono il valore della glicemia basso. Lo dice uno studio che racconta la cura a base di germogli di broccoli anti diabete. Vi raccontiamo la ricerca.

Diabete tipo due: broccoli bloccano la glicemia. Diabete, la scoperta - Lo studio



Gli scienziati hanno trovato un altro motivo per cui le persone dovrebbero mangiare i broccoli: i broccoli possono aiutare le persone con diabete. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine. Il gruppo di ricercatori diretti dal professor Anders Rosengren ha scoperto che il broccolo contiene un antiossidante noto come sulforato in grado di abbassare significativamente i livelli di zucchero nel sangue.

Diabete tipo due: broccoli bloccano la glicemia. Diabete, la scoperta - La ricerca



I ricercatori hanno analizzato 3800 composti utilizzati nei medicianali per diabetici. Uno dei più efficaci è risultato essere il sulforato, di cui sono ricchi i broccoli. Fatta la scoperta si è passati alla sperimentazione su 97 pazienti: per 12 settimane è stato somministrato ad alcuni di loro il composto e ad altri un placebo.



Diabete tipo due: broccoli bloccano la glicemia. Diabete, la scoperta - Conclusioni



Risultato, il sulforato si è dimostrato efficace per l’attenuazione di diversi fattori legati al diabete: ha soppresso la produzione di glucosio da cellule epatiche e ridotto quella derivante da enzimi. Il concentrato di sulforato, ottenuto da un estratto di germogli di broccoli, ha inoltre abbassato i livelli di emoglobina glicata (indice usato per misurare il glucosio nel sangue) nei pazienti obesi. Il professor Anders Rosengren, afferma che ci sono dunque forti indicazioni che il broccolo possa fornire un prezioso integratore ai farmaci esistenti per il diabete.