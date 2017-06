Diana Bracco omaggia Marie Curie "affascinante eroina della scienza"

Diana Bracco, presidente e a.d. della nota azienda farmaceutica fondata dal nonno, da sempre si batte per le pari opportunità in ogni campo.

Questa sua passione civica traspare anche in un’occasione molto importante come la mostra “The Beauty of Imaging”, organizzata alla Triennale di Milano in occasione dei 90 anni di Bracco.

Nel raccontare l’incredibile storia dell’imaging, che rappresenta l’attività-core dell’azienda, la manager ha evidenziato le tappe storiche più importanti, ma anche una significativa presenza femminile: “La timeline che si vede nella nostra mostra ci riporta indietro nel tempo per restituire l'evoluzione della diagnostica: dal primo trattato sul magnetismo di William Gilbert ‘De Magnete’, alle anticipazioni degli esperimenti di Roentgen ad opera di Goodspeed e Jennings, fino alla celebre scoperta nel 1895 dei Raggi X avvenuta, come molte delle grandi rivoluzioni scientifiche, per un caso fortunato. In questa vicenda appassionante ci sono anche delle vere eroine come Marie Curie, straordinaria figura di donna e scienziata che mi ha sempre affascinato, e i cui studi sono stati determinanti per l’avvio della medicina nucleare”.

“Puntare con lungimiranza sui mezzi di contrasto ha fatto di noi un leader globale in un comparto delle scienze della vita tecnologicamente avanzatissimo. - ha sottolineato Diana Bracco - Ormai una procedura a raggi X su tre nel mondo è fatta con prodotti Bracco: un dato di grande soddisfazione per un’impresa familiare e, credo, per l’intero Paese”.

Credits:

A cura di FeelRouge Worldwide Shows

Supervisione artistica: Marco Balich

Design e progetto di allestimento: Studio GIO' FORMA

Direzione dei contenuti: Mauro Belloni

In collaborazione con:

Centro Diagnostico Italiano

Fondazione Bracco

Orari di apertura:

31 MAGGIO - 2 LUGLIO

Dal Martedì alla Domenica h 10.30 - 20.30

INGRESSO LIBERO - FREE ENTRY