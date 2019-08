Dieta 1000 calorie al giorno: si perdono subito due chili-MENU SETTIMANALE

Dieta 1000 calorie al giorno: una dieta veloce ed efficace per perdere subito i chili di troppo

La dieta delle 1000 calorie è una dieta ipocalorica che consente di perdere qualche chilo di troppo in poco tempo. Si basa su un regime alimentare in cui viene ridotto il consumo di pasta raffinata, pane e dolci.

Dieta 1000 calorie: quanti chili si perdono in 7 giorni-DIETA DIMAGRANTE VELOCE

La dieta delle 1000 calorie consente di perdere fino a 2 chili in una settimana.

Dieta 1000 calorie: cosa si mangia e come funziona

La dieta delle 1000 calorie si basa sul consumo di alimenti appartenenti a tre gruppi. Proteine magre, che aiutano a migliorare l’aspetto dei tessuti, carboidrati integrali che consentono di evitare gli attacchi di fame e fibre per ridurre il gonfiore.

Dieta 1000 calorie: MENU SETTIMANALE

La dieta prevede l’assunzione di 1000 calorie al giorno, per sette giorni. Ecco un esempio di menu settimanale.

Dieta 1000 calorie: menu primo giorno, lunedì

A colazione un bicchiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con 40 grammi di ricotta unita ad un cucchiaio di cacao amaro in polvere. A metà mattina una macedonia di frutta, non abbondante. A pranzo 150 grammi di petto di pollo cotto alla piastra, accompagnato da un’insalata di pomodori e lattuga. A conclusione del pranzo una macedonia di frutta. Per lo spuntino pomeridiano 2 fette di ananas. Per cena 250 grammi di polipo in insalata con patate lesse e verdura mista a scelta.

Dieta 1000 calorie: menu secondo giorno, martedì

A colazione due uova strapazzate, una fetta di pane integrale e una spremuta di arance o pompelmo. A metà mattina uno yogurt bianco. A pranzo 200 grammi di pesce spada grigliato e patate lesse con spinaci. Per lo spuntino pomeridiano qualche fragola oppure una mela o una pera. Per cena un panino integrale, una mozzarella e un’insalata di pomodori.

Dieta 1000 calorie: menu terzo giorno, mercoledì

A colazione un bicchiere di latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un cucchiaio di marmellata light. A metà mattina 2 fette di ananas. A pranzo 60 grammi di pasta integrale a scelta, condita con una spolverata di parmigiano. A seguire un’insalata di pomodori con aceto balsamico. Per lo spuntino pomeridiano un centrifugato preparato con kiwi, sedano e carote. Per cena un passato di verdure preparato senza legumi e senza patate. Poi fesa di tacchino e una mela verde.

Dieta 1000 calorie: menu quarto giorno, giovedì

A colazione latte parzialmente scremato, un fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata light. A metà mattina una piccola porzione di macedonia di frutta. A pranzo un panino integrale, 170 grammi di bresaola condita con rucola e grana, due fette di ananas. Per lo spuntino pomeridiano una piccola macedonia di frutta. A cena 150 grammi di tagliata di manzo, con un contorno di verdure alla griglia. Infine una coppetta di frutti di bosco.

Dieta 1000 calorie: menu quinto giorno, venerdì

A colazione latte parzialmente scremato, una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata light. A metà mattina una pera o 2 fette di ananas. A pranzo 30 grammi di pane integrale, un uovo sodo e un’insalata di lattuga, carote, pomodori e 30 grammi di feta o quartirolo. Per lo spuntino pomeridiano un centrifugato preparato con kiwi, sedano e carote. A cena 200 grammi di merluzzo al forno, melanzane grigliate e un panino integrale.

Dieta 1000 calorie: menu sesto giorno, sabato

A colazione un bicchiere di latte scremato e una fetta di pane integrale con un velo di marmellata light. A metà mattina due fette di ananas. A pranzo una fetta di pane integrale con 70 grammi di prosciutto cotto e peperoni alla griglia. Poi due fette di ananas. Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt bianco. A cena una mozzarella, un panino integrale e un’insalata di pomodori.

Dieta 1000 calorie: menu settimo giorno, domenica

A colazione un bicchiere di latte parzialmente scremato e una fetta di pane integrale con un cucchiaino di marmellata light. A metà mattina due fette di ananas. A pranzo 200 grammi di sogliola al cartoccio con contorno di zucchine alla piastra e un panino integrale. Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt magro. A cena 60 grammi di penne integrali condite con zucchine e 60 grammi di salmone. Per contorno un’insalata verde.

Prima di intraprendere la dieta, è necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia che saprà indicare se è possibile sostenerla e dare consigli mirati.