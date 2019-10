Dieta Brat contro l’intestino irritabile: fa anche dimagrire-DIETA BRAT MENU

Dieta Brat contro l’intestino irritabile: la nuova tendenza per proteggere stomaco e intestino

La dieta Brat rappresenta un regime alimentare piuttosto antico, ma nell’ultimo periodo è diventato una vera e propria tendenza. Non solo fa dimagrire, ma aiuta anche a proteggere stomaco e intestino, riducendo i disturbi gastrointestinali. In particolare risulta molto efficace contro la sindrome dell’intestino irritabile.

Dieta Brat contro l’intestino irritabile

La sindrome dell’intestino irritabile è molto fastidiosa e debilitante. Può causare dolori addominali, un’alterazione della funzione intestinale, gonfiore e distensione. Una corretta e sana alimentazione è fondamentale per la nostra salute. La dieta Brat si presenta come una dieta in grado di alleviare i disturbi gastrointestinali.

Dieta Brat menu: 4 alimenti da consumare per tre giorni

La dieta Brat prevede un regime alimentare molto semplice da seguire, composto da 4 alimenti che danno il nome alla dieta. B sta per banane, R sta per riso, A sta per mela (apple in inglese) e T sta per toast (pane tostato). Lo schema della dieta Brat prevede il consumo di questi soli 4 cibi per 3 giorni a settimana. In questi 3 giorni è possibile consumare solo banane, riso, mele e pane tostato, combinandoli fra loro.

Questi 4 alimenti sono ricchi di sostante nutritive e non affaticano la digestione. Secondo i principi della dieta risolverebbero i problemi gastrointestinali.

La dieta Brat però non va seguita per un periodo di tempo lungo in quanto esclude molti alimenti che contengono sostanze nutritive importanti per il nostro organismo e potrebbe dunque creare squilibri e carenze nutrizionali.

Dieta Brat menu: ecco cosa mangiare

A colazione pane tostato con un velo di miele. A metà mattina una mela. A pranzo riso in bianco con olio extravergine di oliva ed erbette. A metà pomeriggio una banana. A cena zuppa di verdure di stagione con pane tostato. Nel corso della giornata bisogna bere almeno 2 litri di acqua. L’acqua attenua le infiammazioni della mucosa intestinale, diluisce i succhi gastrici e migliora la digestione. Depura inoltre l’organismo. È possibile sostituire parte dell’acqua con tisane.

Prima di iniziare la dieta bisogna rivolgersi al proprio medico di fiducia, soprattutto in presenza di patologie.