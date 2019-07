Dieta, carboidrati a colazione si o no? Il momento peggiore della giornata

Dieta, carboidrati raffinati: la colazione è il momento peggiore per consumarli perché è il momento più importante per fare un pasto bilanciato

Chi è a dieta dovrebbe evitare di mangiare carboidrati raffinati al mattino. Questi “includono alimenti come pane bianco e pasticcini”, come ha specificato Express.

“Il momento più importante per mangiare un pasto bilanciato è a colazione” ha affermato un dietista a PopSugar Shauna Sacco. “Così ti carichi per il giorno e mantieni costante il livello di zucchero nel sangue”.

Dieta, carboidrati raffinati al mattino: è meglio trovare delle alternative

“I carboidrati raffinati possono fornirti una gustosa colazione ma non ti prepareranno adeguatamente per il giorno”, segnala Express. Una colazione adeguata è una colazione bilanciata, che consente di dare la carica per l’intera giornata.

“Può essere difficile trovare buone opzioni per la colazione perché siamo spesso in giro o cediamo a opzioni più dolci come i pancake” ha spiegato il dietista. Tuttavia è opportuno trovare delle alternative. Secondo il sito britannico, la colazione migliore è quella che prevede carboidrati non raffinati e proteine.

Dieta, carboidrati al mattino: una colazione con proteine calma il senso di fame

Secondo l’Institute of Food Technologists, le colazioni ricche di proteine riducono il senso di fame. Questo perché comportano un livello di grelina, un ormone che stimola la sensazione di fame, in misura inferiore rispetto a quello rilevabile con una colazione ricca di carboidrati.

Dieta, carboidrati a colazione: meglio sostituirli con le proteine

Una colazione adeguata dovrebbe contenere il 15-20% di proteine. Una colazione ad alto contenuto proteico “regolerà i livelli di zucchero nel sangue e di energia durante il giorno ed eviterà picchi di energia rapidi” ha spiegato Harry Jameson, Elite Performance Coach. Fra le proteine da considerare vi sarebbero noci, latticini, uova, latet di soia.

Dieta, carboidrati raffinati da evitare: ecco gli alimenti da preferire

Al mattino sarebbe meglio evitare carboidrati raffinati, preferendo altri alimenti, fra i quali toast integrali, farina d’avena, frutta fresca o secca. I cereali integrali inoltre migliorano la memoria e aiutano a sentirsi svegli. Prevengono inoltre le malattie cardiovascolari.