Dieta che non funziona? Ecco perché non si perde peso nonostante la dieta

Nonostante gli innumerevoli sforzi per perdere peso e rimanere in forma, spesso non si riescono a raggiungere i risultati sperati; la verità è che ci sono delle cause insospettabili dietro a questa difficoltà nel dimagrire.

Una cosa che sappiamo per certo è che la maggior parte delle diete non sono finalizzate alla perdita di peso a lungo termine, ma solo ad eliminare quei chiletti di troppo presi durante l’estate.

Quindi viene spontaneo chiedersi: perché le diete non funzionano? Perché dopo i primi iniziali risultati smettiamo di perdere peso? Perché non dimagrisco? In questo articolo cercheremo di rispondere in modo chiaro e diretto a queste domande.

Perché non si perde peso nonostante la dieta? Biologicamente, le diete rallentano la perdita di peso

Potrebbe sembrare un controsenso, ma alcuni medici ritengono che quando si lavora duramente per perdere peso, il nostro corpo stia lavorando in realtà contro di noi. Questo perché il nostro corpo sperimenta la dieta come un fattore di stress. Quando siamo stressati, produciamo alti livelli di cortisolo e adrenalina (ormoni dello stress), i quali inducono il nostro corpo a rallentare la velocità con cui si bruciano le calorie. Il nostro corpo quindi rallenta intenzionalmente i nostri sforzi per perdere peso, perché percepisce il nostro apporto calorico ridotto come una minaccia alla sopravvivenza.

Perché non dimagrisco? Le diete non creano cambiamenti sostenibili

La maggior parte delle persone può cambiare le abitudini alimentari per una settimana o due, o qualche volta anche un mese o due, ma il più delle volte tali cambiamenti non permangono a lungo. Le nostre radicate credenze, modelli e comportamenti che informano le nostre scelte alimentari e le abitudini alimentari, in primo luogo sono difficilmente modificabili.

Al fine di apportare cambiamenti sostenibili nelle nostre abitudini alimentari, dobbiamo esplorare perché mangiamo, come mangiamo e chi siamo come “mangiatori”.

La mentalità che portiamo in tavola, consciamente o inconsciamente, è la chiave del nostro rapporto con il nostro cibo e il nostro corpo.

Perché non si perde peso nonostante la dieta? Le diete non sono divertenti!

Tutte le diete hanno un elemento di privazione, e spesso c'è una "lista di no" di alimenti che dobbiamo evitare se vogliamo avere successo nella nostra perdita di peso. Le diete restrittive ci impongono di avere molta "forza di volontà" e una certa capacità di attenersi alle regole. Ma il problema è che questo atteggiamento severo e rigido non è affatto divertente! Non c'è piacere, e non c'è nessuna gioia nel diventare più sani!

E, ogni volta che siamo in questo stato di tensione attorno al nostro cibo, creiamo un ambiente di stress all'interno del nostro corpo. Come accennato in precedenza, lo stress provoca un aumento di cortisolo e adrenalina, che diminuisce il nostro potenziale nel bruciare calorie.

Creando una relazione positiva con il cibo e il corpo, sosterremo la nostra biologia e psicologia nel generare le condizioni ideali per raggiungere il nostro peso naturale.