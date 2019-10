Dieta, come dimagrire dopo i 45 anni: consigli per perdere peso

Dieta, come dimagrire dopo i 45 anni: è più difficile , ma non è impossibile

Dopo i 45/50 anni diventa più difficile dimagrire e ridurre il girovita. Risulta inoltre complicato mantenere il peso forma perché si tende ad ingrassare anche mangiando poco. Ecco perché succede questo e come affrontare una dieta in modo efficace e soddisfacente.

Dieta, come dimagrire dopo i 45 anni: il cambiamento ormonale incide in modo drastico sulla capacità di perdere peso

Dopo i 45 anni, dunque con un avvicinamento al periodo della menopausa e dell’andropausa, si assiste ad un cambiamento ormonale importante. Uno studio condotto dall’ Università Uppsala di Lione e dall' Istituto Karolinska di Stoccolma, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, spiega cosa succede all’organismo.

A causa del cambiamento ormonale, le cellule adipose della massa grassa, dette adipociti, rallentano il ricambio del grasso. Subentra un rallentamento del metabolismo, a causa del quale il “grasso di deposito” diventa denso, non più fluido. Questo grasso è considerato dal corpo come una fonte di energia da mantenere in caso di emergenza. Tuttavia può solidificarsi, causando l’aumento del peso.

Tutto questo può accadere indipendentemente dall’alimentazione. Ecco perché dopo i 45 anni è più difficile perdere peso.

Dieta, come dimagrire dopo i 45 anni: non importa quanto si mangia e cosa

Lo studio ha dimostrato che dopo i 45 anni non importa quanto si mangia. Pur seguendo sempre lo stesso regime alimentare, la maggior parte delle donne e degli uomini tende ad ingrassare durante la menopausa e l’andropausa. Talvolta si registra un aumento di peso anche mangiando meno. La causa dipende dai processi di ricambio del tessuto adiposo nel nostro corpo. Nelle donne in menopausa inoltre, il rapido calo deli ormoni non comporta solo un aumento del peso, ma anche una modifica del corpo.

I ricercatori hanno rilevato che, nei 104 soggetti che hanno partecipato allo studio, la velocità di ricambio contenuto nel tessuto adiposo è calata con il progredire dell’età, provocando un aumento di peso.

Dieta, come perdere peso dopo i 45 anni: la massa magra tende a diminuire, mentre la massa grassa tende ad aumentare. È sbagliato seguire diete drastiche

Con l’avanzare dell’età la massa magra tende a diminuire, mentre quella grassa aumenta. Di conseguenza è inutile seguire diete drastiche, ciò che conta è ridurre la massa grassa. Regimi eccessivamente restrittivi possono inoltre comportare carenze a livello nutrizionale e provocare danni alla salute.

Dieta, come perdere peso dopo i 45 anni: i consigli

Dopo i 45 anni è più difficile mantenere il peso forma o perdere i chili di troppo, però impegnandosi, è possibile farlo. La vita sedentaria e la mancanza di movimento aerobico causano un rallentamento del metabolismo che incide notevolmente sulla difficoltà di dimagrire.

È fondamentale imparare a gestire la fame, in particolare la fame emotiva, che porta ad assaggiare cibi golosi anche senza appetito. Bisognerebbe dunque rinunciare a snack dolci e salati, perché a causa del calo ormonale aumenta il colesterolo nel sangue e sale la pressione. Per questi motivi è importante fare attenzione al sale, soprattutto a quello nascosto nel pane, negli affettati, nei cereali e nei formaggi. È molto utile poi fare attività fisica aerobica regolare.