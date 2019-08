Cibi dimagranti naturali e dieta? I falsi miti da sfatare per perdere peso

Cibi dimagranti brucia grassi: ecco gli alimenti che promettono di dimagrire velocemente ma in realtà non aiutano a perdere peso - Salute e benessere

E' ormai risaputo che se si vuole perdere peso e dimagrire velocemente bisogna evitare alcune categorie di alimenti come fritture, dolci, gelati e cibi ricchi di grassi saturi in generale. Eliminarli dal proprio regime alimentare permette anche di mantenersi in salute e ridurre il rischio di incorrere in patologie anche molto serie.

Al contrario, comunemente si pensa che alcuni alimenti siano dimagranti naturali, in quanto conterebbero un numero limitato di calorie, ma succede spesso di cadere in errore. Ecco la lista dei falsi cibi dimagranti brucia grassi che sarebbe meglio evitare per perdere peso.

Come perdere peso, i falsi cibi dimagranti naturali da evitare: succhi di frutta

I succhi di frutta possono sembrare amici della dieta dimagrante ma in realtà sono ricchissimi di zuccheri e molto poveri di quello che dovrebbe essere il loro principale elemento. Se proprio non si può resistervi, meglio scegliere prodotti senza zucchero e non ottenuti a partire dal concentrato, che contiene il doppio delle calorie di un frutto non trattato. L'alternativa è quello di realizzarli in casa senza l'aggiunta di zucchero.

Come perdere peso, i falsi cibi dimagranti naturali da evitare: cereali confezionati

Unire cereali confezionati ad uno yougurt magro può sembrare la giusta mossa per perdere peso facendo colazione. In realtà i cereali trattati sono pieni di zuccheri, grassi idrogenati e vegetali di scarsa qualità, conservanti. Una soluzione è quella di preparare da sé il proprio muesli con 100 gr di avena, poco riso soffiato, frutta secca spezzettata, 3 cucchiai di miele e 2 di olio di semi di girasole. Dopo 30 minuti in forno a 180°, mescolando a metà cottura, la colazione salutare è pronta.

Come perdere peso, i falsi cibi dimagranti naturali da evitare: la soia

La soia di per sé sarebbe un alimento molto sano ma spesso non è biologica e quindi contiene OGM ed estrogeni che causano squilibri ormonali che fanno ingrassare. Da evitare anche lo yogurt a base di soia, che solitamente è ricco di zuccheri aggiunti.

Come perdere peso, i falsi cibi dimagranti naturali da evitare: frullati di frutta

Bere un frullato di frutta significa in realtà ingerire dalle 4 alle 5 porzioni di frutta e i rispettivi zucchero. Ciò alza il carico glicemico e di conseguenza non aiuta certo a perdere peso.

Come perdere peso, i falsi cibi dimagranti naturali da evitare: gomme e caramelle

Gomme da masticare e caramelle senza zucchero compensano questa mancanza con dolcificanti artificali ed edulcoranti che non solo non aiutano a perdere peso ma nel lungo periodo possono addirittura risultare tossici.

Come perdere peso, i falsi cibi dimagranti naturali da evitare: frutta candita e disidrata

Si può pensare che la frutta candita o disidrata possa essere un ottima soluzione per uno spuntino e riempire la pancia con poche calorie. In realtà il processo di essicazzione può aumentare il carico glicemico fino a 3 volte mentre la frutta candita contiene elevate quantità di zuccheri e oli. Per perdere peso è meglio scegliere frutta fresca o secca. Le noci, ad esempio, danno energia e contengono sostanze molto utili all'organismo. Ovviamente non bisogna esagerare. Le mandorle aiutano non solo a perdere peso ma anche a mantenere in salute la pelle e i capelli. Inoltre, possono diventare un potente afrodisiaco per l'uomo.

Come perdere peso, i falsi cibi dimagranti naturali da evitare: alimenti light e senza grassi

Quando si inizia una dieta si pensa subito di costruire il proprio regime alimentare con uno o più dei tanti alimenti light e senza grassi in commercio. I produttori di questi cibi, però, compensano la minor quantità di grassi con sale, zuccheri e additivi per conferirgli un po' di sapore. Uno studio condotto in Gran Bretagna infatti stima che il 10% dei cibi dimagranti brucia grassi contiene le stesse calorie (se non di più) di quelli normali e il 40% ha un maggiore quantitativo di zuccheri.