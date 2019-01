Dieta, consigli: fare colazione non fa dimagrire, lo studio | DIETA NEWS

DIETA, CONSIGLI PER PERDERE PESO: FARE COLAZIONE PER DIMAGRIRE POTREBBE ESSERE UN ERRORE | DIETA NEWS

Come dimagrire velocemente: l'idea che la colazione sia il pasto più importante della giornata, soprattutto per coloro che cercano di perdere peso, potrebbe non essere vera, suggerisce una nuova ricerca.

Una revisione degli studi ha rilevato che il primo pasto del giorno, la colazione, non sembra aiutare le persone a perdere peso e non dovrebbe essere necessariamente raccomandato come una strategia per dimagrire.

DIETA, CONSIGLI PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE: FARE COLAZIONE NON FA PERDERE PESO | DIETA NEWS

La British Dietetic Association (BDA) afferma che "le persone che fanno colazione seguono diete più equilibrate di quelle che la saltano, hanno meno probabilità di essere sovrappeso e più probabilità di perdere peso in modo più efficace se sovrappeso".

Ma una nuova ricerca getta dubbi su questa idea, mettendo in discussione anche gli studi che affermano che saltare la colazione può disturbare l'orologio interno del corpo e portare ad un aumento di peso.

Esperti della Monash University di Melbourne, in Australia, hanno esaminato 13 studi relativi al rapporto tra colazione e peso in paesi ad alto reddito, incluso il Regno Unito.

I risultati hanno rilevato una differenza di peso molto piccola tra coloro che hanno fatto colazione e quelli che non l'hanno fatta, con quelli che hanno saltato la colazione in media di 0.44 kg più leggeri.

Quelli che facevano colazione consumavano in media circa 260 calorie in più al giorno e la gente che ha saltato la colazione non ha compensato mangiando più tardi nel corso della giornata.

I ricercatori non hanno riscontrato differenze significative nei tassi metabolici tra coloro che facevano prima colazione e chi no - il che suggerisce che non ci sono prove del fatto che fare colazione possa aiutare nella perdita di peso grazie al fatto che di mattina si bruciano meglio le calorie.

Gli autori hanno affermato che la qualità complessiva degli studi era bassa e sono necessarie ulteriori ricerche.

DIETA: CONSIGLI ALIMENTARI PER PERDERE PESO: FAE COLAZIONE NON AIUTA A DIMAGIRE | DIETA NEWS

Pubblicando le loro scoperte nel British Medical Journal (BMJ) , hanno detto: "Questo studio suggerisce che fare colazione potrebbe non essere una buona strategia per la perdita di peso in quanto potrebbe avere l'effetto opposto. "

Hanno aggiunto: "Ulteriori studi randomizzati controllati di alta qualità sono necessari per dimostrare se quelle persone che cercano di perdere peso dovrebbero saltare o consumare la colazione e il ruolo della colazione in un approccio generale della gestione del peso."

Lo studio prosegue: "Mentre la colazione è stata raccomandata come il pasto più importante della giornata nei media dal 1917, c'è una scarsità di prove a sostegno del consumo della colazione come strategia per raggiungere la perdita di peso, anche negli adulti con sovrappeso o obesità. "

Tuttavia bisogna tenere presente che fare colazione regolarmente potrebbe avere altri effetti importanti, come il miglioramento della concentrazione e dei livelli di attenzione nei bambini.