Rimedi contro l’invecchiamento: dieta a base di vitamine, cosa mangiare

Rimedi contro l’invecchiamento di mani, capelli, unghie: la dieta delle vitamine per il benessere di tutto il corpo

Le vitamine costituiscono un ottimo rimedio naturale contro l’invecchiamento. Rappresentano un aiuto efficace per il benessere della pelle, dei capelli, delle unghie, degli occhi e del corpo in generale. Sono fondamentali in ogni dieta e favoriscono la salute dell’organismo, aiutando anche a dimagrire.

Dieta anti invecchiamento a base di vitamine: cosa mangiare per non invecchiare

Le vitamine sono contenute in diversi alimenti a partire dalla frutta e dalla verdura. Sono fonte di vitamine anche la carne, il pesce e la frutta secca. Ogni vitamina ha delle proprietà benefiche per l’organismo ed è contenuta in alimenti diversi. Ecco cosa mangiare per non invecchiare.

Rimedi naturali contro l’invecchiamento della pelle e dei capelli: la dieta delle vitamine-Vitamina A

Le vitamine sono fondamentali per la salute del nostro organismo. Oltre a farci stare bene e a favorire il nostro benessere, sono ottimi rimedi naturali contro l’invecchiamento.

La vitamina A aiuta a mantenere in salute la pelle, gli occhi, i capelli e anche le unghie, prevenendone l’invecchiamento. È contenuta in frutti quali albicocche, arance e pesche e in verdure fra le quali i broccoli e le carote crude.

Dieta contro l’invecchiamento: vitamina B per il benessere del sistema nervoso e per lo sviluppo dei globuli rossi

Molto importante per il nostro corpo è anche la vitamina B, contenuta negli spinaci, nei broccoli, nei legumi, nel pesce, nella carne, nelle uova e nei derivati del latte. La vitamina B contribuisce al benessere del sistema nervoso, all’adattamento dell’organismo dopo un allenamento e allo sviluppo dei globuli rossi.

Dieta per non invecchiare: la vitamina C per aumentare le difese immunitarie e per la sintesi del collagene

Tra le principali fonti di vitamina C abbiamo frutti quali arance, ciliegie e kiwi e poi verdure come cavoli, spinaci, broccoli, lattuga, pomodori, radicchio rosso. La vitamina C è importante per favorire l’assorbimento del ferro, per aumentare le difese immunitarie e per consentire la sistesi del collagene.

Dieta, rimedi naturali contro l’invecchiamento: le proprietà della vitamine E

La vitamina con l’effetto anti invecchiamento più consistente è la vitamine E. La troviamo nell'olio vegetale di mandorle e in quello d’oliva, nella frutta secca con guscio come mandorle, nocciole e noci, nei cereali integrali, negli asparagi, nei broccoli, negli spinaci, nei pomodori. La sua funzione principale è quella di contrastare i radicali liberi andando a combattere l’invecchiamento.

Inserire questi alimenti all’interno di una dieta sana ed equilibrata, favorisce il benessere dell’organismo e previene l’invecchiamento.