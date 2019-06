Dieta dei tre giorni della Clinica Cleveland-DIETA LAST MINUTE

Dieta dei tre giorni: dieta last minute per dimagrire velocemente in pochissimi giorni

Ecco una dieta veloce ed efficace per dimagrire molto in pochissimi giorni, in vista della prova costume. Una dieta americana, ideata nella Cleveland Clinic in Ohio, che fa perdere fino a 4,5 kg a settimana.

Dieta dei 3 giorni americana, come funziona: fa perdere peso riducendo le calorie al minimo

La dieta dei 3 giorni della Clinica Cleveland prevede una riduzione notevole dell’apporto calorico giornaliero, per dimagrire velocemente. Con questa dieta americana veloce si possono perdere fino a 4,5 kg a settimana. Considerato il notevole calo di peso a cui può portare, la dieta non può essere seguita da persone che soffrono di problemi cardiaci o di disturbi alimentari. Prima di iniziarla va consultato il medico di fiducia.

Dieta dei 3 giorni Cleveland: tre pasti giornalieri, da bere solo acqua, caffè è tè.

La dieta dei tre giorni si basa su un basso apporto giornaliero di calorie, ma prevede una grande varietà di alimenti, prediligendo quelli disintossicanti. Sono concessi tre pasti al giorno: colazione, pranzo e cena. Vengono dunque eliminati gli spuntini. Durante i tre giorni è possibile bere solo acqua, caffè e tè. Come condimenti sono ammessi il sale e il pepe.

Dieta dei tre giorni schema: calorie giornaliere tra 600 e 1000

La dieta dei tre giorni è una dieta drastica e veloce basata su pochissime calorie giornaliere. Queste infatti oscillano tra 600 e 1000. Negli altri giorni della settimana è possibile seguire le proprie abitudini alimentari.

La riduzione consente di ottenere un notevole calo del peso corporeo, fino a 4,5 kg a settimana.

Dieta dei tre giorni, come funziona: menu colazione, pranzo e cena

Ecco come funziona la dieta dei tre giorni americana della Cleveland Clinic. I pasti più abbondanti sono la colazione e la cena, mentre il pranzo è più leggero. Il totale delle calorie giornaliere introdotte non supera il 1000.

Dieta 3 giorni: primo giorno

Per il primo giorno è possibile consumare a colazione un caffè o un tè, succo di pompelmo rosa o metà di un pompelmo e una fetta di pane tostato con 1 o 2 cucchiaini di burro d’arachidi. Per pranzo mezza tazza di tonno d’acqua e una fetta di pane tostato. A cena carne bianca con verdure al vapore a scelta tra carote, fagiolini, barbabietole, cavolfiore e un frutto.

Dieta dei 3 giorni: secondo giorno

Si parte con una colazione che prevede caffè o tè, accompagnato da un uovo o una banana. Per pranzo un uovo sodo e per cena tonno in acqua con verdure al vapore a scelta fra carote, fagiolini, barbabietole, cavolfiore e un frutto.

Dieta dei 3 giorni: terzo giorno

A colazione un tè o un caffè e una fetta di formaggio cheddar. Per pranzo un formaggio leggero e fresco, come la ricotta, accompagnato da qualche cracker. Per cena un hot dog con verdure al vapore a scelta tra carote, fagiolini, barbabietole, cavolfiore e un frutto.

Dieta dei tre giorni, una piacevole concessione

La dieta dei tre giorni è molto rigida, ma in una delle giornate, quella che preferite, è possibile concedersi mezza tazza di gelato alla vaniglia.

Visto il notevole calo di peso corporeo in pochissimi giorni, prima di iniziare la dieta bisogna consultare il proprio medico di fiducia.