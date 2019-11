Dieta del cavolfiore: fa dimagrire e abbassa il colesterolo

Dieta del cavolfiore: fa dimagrire e stabilizza il colesterolo cattivo

Ricco di proprietà benefiche per la nostra salute, il cavolfiore è un valido alleato anche nella lotto ai chili di troppo. Il suo alto contenuto di fibre fa sentire sazi prima, stimola il metabolismo e tiene a bada il colesterolo. Ecco tutte le proprietà dell’ortaggio e come utilizzarlo nella dieta.

Cavolfiore, dieta dimagrante dalle molteplici proprietà

Il cavolfiore appartiene alla famiglia delle Crucifere. Si tratta di un ortaggio che dona notevoli benefici al nostro organismo. Grazie alla presenza di vitamina B e C e al sulforano ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, aiuta inoltre il sistema immunitario. È inoltre ricco di minerali, quali il potassio, importante per la salute del cuore e il calcio, utile alle ossa.

Grazie anche al contenuto di fibre, il cavolfiore stimola il metabolismo e fa sentire sazi prima. Rallenta poi l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, prevenendo i picchi glicemici, che spesso ostacolano la perdita di peso. L’ortaggio aiuta inoltre a stabilizzare il colesterolo cattivo.

Dieta del cavolfiore: come acquistarlo e come usarlo

Per ottenere tutti i benefici dal cavolfiore, è preferibile acquistarlo quando presenta alcune caratteristiche. L’infiorescenza deve essere compatta e priva di macchie.

Il cavolfiore può essere utilizzato in cucina in tanti modi diversi e gustosi. Può essere consumato sia come contorno sia come primo piatto, preparando ad esempio una vellutata.

L’ortaggio contiene però anche elementi che non sono indicati a tutti, come i goitrogeni. Questi inibiscono il buon funzionamento della tiroide. Prima di assumerlo è dunque opportuno consultare il proprio medico di fiducia o uno specialista, soprattutto in presenza di patologie.