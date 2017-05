Dieta del digiuno a giorni alterni funziona come le altre, ma le star la fanno

La dieta del digiuno a giorni alterni funziona come le altre

La dieta del digiuno a giorni alterni funziona come le altre. Lo rivela lo studio condotto all’università dell'Illinois a Chicago e pubblicato su "Jama of Internal Medicine", una notizia che potrebbe far sobbalzare le star che hanno consacrato la dieta del digiuno a giorni alterni come migliore dieta per perdere peso.

Il digiuno a giorni alterni è diventato sempre più popolare, tuttavia, fino ad oggi, nessuna sperimentazione clinica randomizzata a lungo termine aveva valutato effettivamente l’efficacia della dieta del digiuno a giorni alterni.



La dieta del digiuno a giorni alterni funziona come le altre: lo studio

I ricercatori hanno posto sotto osservazione un centinaio di obesi per un anno. Divisi i partecipanti della ricerca in due gruppi, gli studiosi hanno rilevato che coloro che erano stati sottoposti a un regime alimentare tradizionale, ossia che limita quotidianamente il numero di calorie assunte, avevano raggiunto un dimagrimento pari al 5.3% del peso corporeo, mentre, chi era stato sottoposto alla dieta del digiuno a giorni alterni, ovvero un giorno si mangia normalmente mentre l'altro non più di 500 calorie, aveva raggiunto un dimagrimento pari al 6% del peso corporeo, quindi poco più di una classica dieta ipocalorica.

La dieta del digiuno a giorni alterni funziona come le altre: un regime alimentare molto duro

Da notare che il tasso di volontari che ha smesso la dieta del digiuno a giorni alterni durante lo studio perché troppo dura è stato pari al 38%, contro il 29% degli abbandoni tra chi ha seguito le diete più comuni.