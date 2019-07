Dieta del riso e della mela: per dimagrire velocemente 3 kg in una settimana

Dieta del riso e della mela: per dimagrire velocemente fino a 3 Kg in una settimana ma con gusto. Ecco la dieta del riso e della mela come si fa - Salute e benessere

Se siete nel panico perché non siete arrivati pronti alla prova costume, c'è ancora la possibilità di perdere peso velocemente e mostrarsi in forma in spiaggia. La dieta del riso e della mela, ad esempio, permette di perdere fino a 3 Kg in una settimana. Si tratta di un regime alimentare ipocalorico ma che comunque prevede una grande varietà di frutta e verdura che fanno bene all'organismo e permettono di mantenere l'organismo idratato nonostante il sole battente.

La dieta del riso e della mela prevede un apporto ridotto di calori e per questo è importante chiedere un parere di un medico, un nutrizionista o un dietologo, prima di procedere a seguire questo particolare regime alimentare. Ogni persona infatti reagisce in modo diverso ad una dieta ipocolarica e tramite il consiglio di un esperto si ha la certezza di evitare eventuali problemi di salute.

Dieta del riso della mela: il riso riempe, la mela dona gusto - Salute e benessere

La dieta del riso e della mela è una delle più seguite in estate per la facilità con cui è possibile gestirla e per il fatto che coniuga la possibilità di perdere peso velocemente ma senza particolari rinunce in termini di gusto e sapore. Il riso ha la capacità di riempire lo stomaco e di aumentare il senso di sazietà. Di conseguenza i morsi della fame si fanno sentire molto meno. La mela invece con la sua dolcezza permette di avere un'alternativa sana a dolci e bevande zuccherate.

Dieta del riso e della mela: il menù settimanale per perdere peso velocemente - Salute e benessere

La dieta del riso e della mela prevede la stessa colazione per tutta la settimana: unn bicchiere di latte scremato con un cucchiaino di zucchero, 3 gallette di riso, caffè o the.

Lunedì: Come spuntino di metà mattina una mela cotta. A pranzo, pesce a vapore, insalata e due gallette di riso. Per merenda, una macedonia di mela e pesca senza zucchero. Per cena, risotto ai funghi, due frutti di stagione a scelta, uno di yogurt di riso.

Martedì: come spuntino insalata di mela, fragole ed arance. Per pranzo uno yogurt di riso, fragole condite con succo di limone. Merenda con una mela cotta. A cena due uova sode verdure bollite e 30 gr di riso in insalata.

Mercoledì: come spuntino una mela. A pranzo 100 gr di carne bianca alla piastra, spinaci lessi e due gallette di riso. Come merenda una mela cotta. A cena, riso lessato con verdure, cavolfiore al vapore, yogurt bianco e una galletta di riso.

Giovedì: come spuntino, una mela. Per pranzo 60 gr di ricotta, insalata di pomodoro e 2 crackers integrali. Merenda con un bicchiere di frullato di frutta, mela, pera e arancia. Per cena, riso condito con pomodoro a crudo, carciofi con due fette di prosciutto crudo conditi con olio, sale e limone.

Venerdì: come spuntino frullato di mela e pesca. A pranzo, 120 gr di bresaola e rucola condita con olio d0oliva, sale e limone. A merenda, purea di mele con crema senza zucchero e cannella. Per cena, 80 gr di riso con pomodoro e funghi, finocchi al vapore, uno di yogurt al riso.

Sabato: come spuntino, una mela. Pranzo con 60 gr di riso e 50 gr di tonno al naturale, peperoni alla piastra. Merenda, una mela cotta. A cena, minestrone di verdure, carote condite con olio, sale e limone, tre gallette di riso, uno yogurt bianco.

Domenica: come spuntino, una mela cotta. Per pranzo 60 gr di risoto allo zafferano, insalata mista, un crackers integrale. Merenda con una mela e una pesca. Cena con 150 gr di petto di pollo o tacchino alla piastra, spinaci crudi conditi con olio, sale e limone.