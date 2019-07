Dieta della albicocche: per dimagrire velocemente e un'abbronzatura naturale

Dieta delle albicocche: il frutto arancione aiuta a dimagrire velocemente e abbronzarsi in modo naturale. Ecco il menù da seguire per perdere kg in una settimana e avere un'abbronzatura naturale - Salute e benessere

L'estate è arrivata e oggi già decine di migliaia di italiani hanno invaso le spiagge di tutta la penisola. La bella stagione significa però arrivare preparati alla prova costume ma anche abbronzatura. Fortunatamente c'è ancora tempo per dimagrire velocemente e perdere quei pochi chili di troppo che ci separano dalla forma perfetta. Non solo, ci sono alcuni stratagemmi per ottenere il massimo dalla tintarella. Un frutto in particolare mette insieme la capacità di aiutare a perdere peso velocemente e di ottenere un'abbronzatura naturale.

L'albicocca è tra i frutti dell'estate per eccellenza. Questo alimento è ricco di vitamine, sali minerali e betacarotene che stimolano un'abbrozantura naturale e grazie al suo poter saziante e dissettante è un'ottima soluzione a colazione o come spuntino per dimagrire velocemente. Si ricorda comunque che la dieta delle albicocche è un regime alimentare a basso apporto calorico e non può essere seguito per un periodo troppo prolungato che non deve superare i 7 giorni. In ogni, prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta dimagrante, si consiglia di chiedere un parere ad un medico esperto nutrizionista o dietologo.

Gli esperti ritengono che basti qualche albicocca al giorno per ottenere il giusto apporto di sali minerali e vitamine utili a sentire meglio, perdere peso velocemente e avere una pelle sana, lucida e abbronzarsi velocemente. Due albicocche coprono il fabbisogno completo giornaliero di vitamina A ma presentano anche elevate concentrazioni di B1, B2, B3, B9 e C.

Le albicocche sono poi ricche di potassio, ferro, calcio, zinco, sodio e fosforo. Gli alti livelli di betacorotene aiutano poi ad abbronzarsi in modo naturale e velocemente. Il frutto arancione aiuta po a ridurre il costerolo LDL nel sangue e allontanare il rischio di malattie cardiovascolari anche gravi.

Il menù della dieta delle albicocche prevede un frullato fatto con questo frutto o una tazza di tè accompagnata da una macedonia. A metà mattina l'ideale è uno yogurt magro con 2 albicocche. A pranzo si pensa alla leggerezza con un'insalata mista e del riso in bianco o del petto di pelo cotto con poco olio. A merenda ritorna la macedonia a base di albicocche. Per cena spazio al pesce con verdure arrostite e 3 albicocche per concludere il pasto.