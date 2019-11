Dieta della barbabietola rossa, è detox e ricca di fibre: proprietà e calorie

Dieta della barbabietola rossa: è detox e ricca di fibre

La barbabietola rossa, oltre ad essere un’importante fonte di vitamine e sali minerali, è ricca di acqua e fibre. Dona notevoli benefici al nostro organismo: ha proprietà depurative, digestive e ricostituenti. È un ottimo alleato negli stati influenzali e migliora la funzionalità di colon, fegato e cuore.

Nota con il nome di Beta Vulgaris, la barbabietola rossa è un ortaggio appartenente alla Famiglia delle Chenopodiaceae. Ha un sapore dolciastro, ma nello stesso tempo leggero, che si presta a numerose ricette.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla barbabietola rossa.

Dieta della barbabietola rossa: calorie e proprietà nutrizionali

Questo ortaggio dal colore vivo contiene pochissime calorie. La barbabietola rossa cruda apporta solo 19 calorie ogni 100 grammi di prodotto, come spiegano gli esperti di Humanitas.

Ecco cosa contengono 100 grammi di barbabietola rossa:

91,3 g di acqua

1,1 g di proteine

tracce di lipidi

0 mg colesterolo

4 g di carboidrati

4 g di zuccheri solubili

2,6 g di fibra totale

84 mg di sodio

300 mg di potassio

0,04 mg di ferro

20 mg di calcio

21 mg di fosforo

0,03 mg di tiamina (vitamina B1)

0,02 mg di riboflavina (vitamina B2)

0,2 mg di niacina (vitamina B3 o vitamina PP)

7 mg di vitamina C

L’ortaggio contiene inoltre flavonoidi e antociani. Questi ultimi, essendo antiossidanti, apportano benefici al cuore e alla microcircolazione.

Come spiega la dottoressa Alessandra Esposito, biologa nutrizionista, su Viversano, le barbabietole rosse hanno “un indice glicemico medio (circa 61) ma un carico glicemico molto basso, pari a 5”. Il loro consumo dunque non altererebbe i livelli glicemici in modo significativo, vista la bassa quantità di carboidrati in ogni porzione.

Dieta della barbabietola rossa: benefici per la salute

Grazie al contenuto di acqua, fibre, antiossidanti e sostanze nutritive le barbabietole rosse hanno moltissime proprietà.

Sono caratterizzate per il 90% da acqua: favoriscono la diuresi e l’eliminazione delle tossine, svolgendo un’azione depurativa e disintossicante.

Essendo un’ottima fonte di fibre, la barbabietola migliora la funzionalità intestinale e aiuta a combattere la stitichezza.

La betanina, che conferisce il colore tipico all’ortaggio, ha notevoli proprietà antiossidanti in grado di ridurre il rischio di malattie cardiache.

Secondo diversi studi, le barbabietole favorirebbero inoltre una diminuzione della pressione sanguigna. Secondo ricerche di laboratorio aiuterebbero inoltre a ridurre i grassi nel fegato.

La barbabietola rossa ha poi proprietà rinfrescanti e rimineralizzanti. Infine ha anche un leffero effetto antinfiammatorio sull’apparato digerente.

Dieta della barbabietola, controindicazioni: a chi è sconsigliata

Gli esperti di Humanitas specificano che il consumo di barbabietole non è raccomandato a chi è predisposto a calcoli renali e alle persone che soffrono di intestino irritabile. L’ortaggio contiene infatti sostanze, quali gli ossalati, che contribuiscono alla formazione di calcoli e interferiscono inoltre con l’assorbimento di alcuni nutrienti.

La dottoressa Alessandra Esposito spiega inoltre su Viversano che la barbabietola contiene fruttani, carboidrati noti come FODMAPs che alimentano i batteri intestinali e possono causare disturbi digestivi a persone predisposte alla sindrome dell’intestino irritabile.

Dieta della barbabietola: ricetta

Le barbabietole possono essere consumate sia crude sia cotte e si prestano a diverse ricette. Vanno scelte sode e senza ammaccature. Possono essere utilizzate per preparare antipasti, torte salate, risotti e persino il pesto.

Sono spesso utilizzate in gustose e colorate insalate. Ecco la ricetta di un’insalata con barbabietole e patate. Ingredienti: barbabietole, patate, olive nere, prezzemolo, olio extravergine di oliva.

Per preparare l’insalata, far bollire le patate e le barbabietole in due pentole diverse. Farle raffreddare, poi sbucciarle e tagliarle a fette. Aggiungere le olive nere e condire con olio extra vergine d’oliva, prezzemolo e sale.

Curiosità sulla barbabietola rossa

La barbabietola rossa ha un caratteristico colore vivo, dato dalla intensa presenza di un colorante, utilizzato soprattutto nell’indistria alimentare. (E162).

L’ortaggio ha inoltre un forte odore di terra. Esso è dovuto alla presenza della geosmina, un composto biciclico che significa letteralmente "odore di terra".

La barbabietola rossa ha proprietà nutrizionali molto diverse dalla barbabietola bianca, tipicamente utilizzata per l’estrazione dello zucchero.