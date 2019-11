Dieta della verza: ecco come avere pancia piatta e dimagrire velocemente

La dieta della verza è un sistema eccellente per combattere la pancia gonfia e snellirla grazie al suo potere drenante e antiossidante - Salute e benessere

Tutti sognano una pancia piatta e definita ma con l'avvicinarsi del periodo natalizio il rischio di non raggiungere l'obiettivo prefissato diventa molto più che concreto. Fortunatamente la dieta della verza ci viene in soccorso. L'ingrediente principe di questo regime alimentare ipocalorico è ovviamente la verza, che pare abbia diverse proprietà benefiche.

La dieta della verza è perfetta per chi vuole drenarsi in quanto l'ortaggio è ricco di acqua e grazie alla presenza di potassio e fibre aiuta a stimolare l'attività intestinale e a ridurre il gonfiore addominale causato dalla stipsi. Le elevate concentrazioni di S-metilmetionina all'interno della verza, invece, aiutano invece a proteggere la mucosa dello stomaco. La dieta della verza ha poi un eccellente potere antiossidante grazie alla presenza di vitamina C, betacarotene e luteina.

La dieta della verza permette di combattere in modo naturale l'insonnia e può essere un ottimo sostegno alla prevenzione dei tumore. Gli isotiocianati, che conferiscono tipico sapore all'ortaggio, hanno infatti proprietà anti tumore. La dieta della verza fornisce poi un elevato apporto di vitamina K, consigliata per chi soffre di ipotiroidismo e colon irritabile.

Per aumentare i poteri curativi della verza, questa dovrebbe essere consumata preferibilmente cruda ma le ricette in cui viene cotta si sprecano. Celebri gli involtini di verza, che sono velocissimi da prepare e molto salutari. Le verze possono essere consumate anche insieme alle patate o con il risotto.