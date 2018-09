Dieta della zuppa e frullati ipocalorici contro l’obesità, ecco come dimagrire

OBESITÀ: FRULLATI IPOCALORICI E DIETE DELLE ZUPPE, I CONSIGLI PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE

I programmi di sostituzione dei pasti con una dieta a base di minestre a basso contenuto calorico, frullati, associati a una consulenza medica regolare, dovrebbero essere un trattamento per l’obesità raccomandato dal sistema sanitario nazionale, secondo uno studio dell’Università di Oxford supplicato sul BMJ.

I ricercatori hanno scoperto che le persone che hanno seguito questa tipologia di menù dietetico hanno perso tre volte di più rispetto alle diete standard fornite dal proprio medico di famiglia. E il loro rischio di sviluppare malattie cardiache e diabete di tipo 2 si è ridotto.

OBESITÀ: DIMAGRIRE VELOCEMENTE CON I PASTI SOSTITUTIVI. L’IMPORTANZA DELLA DIETA DI MANTENIMENTO

Attenzione però, gli esperti hanno dichiarato che tale tipologia di dieta con pasti sostitutivi funziona solo se le abitudini alimentari cambiano per sempre.

Il professor Paul Aveyard, autore dello studio, medico di medicina generale e professore di medicina comportamentale presso l'Università di Oxford, ha detto che perdere peso e mantenere il risultato è difficile

"È noioso seguire una dieta normale e la gente fatica a resistere per un anno, ma questi programmi per dimagrire velocemente richiedono uno sforzo mentale massimo. Bisogna concentrare lo sforzo in 12 settimane: si mangia molto poco e si perde molto peso velocemente”.

Il Prof Aveyard, al termine del suo studio che ha coinvolto 278 persone, ha detto che il programma è stato un "intervento efficace che i medici di base possono consigliare con fiducia, sapendo che porta a una perdita di peso sostenibile e riduce il rischio di malattie cardiache e diabete".

OBESITÀ CURE: DIMAGRIRE VELOCEMENTE CON I PASTI SOSTITUTIVI

I programmi di sostituzione della dieta totale sono progettati per le persone che sono obese o gravemente obese, con un indice di massa corporea (BMI) di più di 30, che non sono stati in grado di perdere peso nonostante i cambiamenti di dieta e stile di vita.”

I programmi riducono l'apporto calorico giornaliero sostituendo il cibo con bevande, zuppe e snack appositamente formulati. Vengono anche suggeriti integratori di latte, acqua e fibre.

Menù per obesi: sostituire i pasti per dimagrire velocemente

Un'assunzione giornaliera tipica potrebbe includere: