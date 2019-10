Dieta delle fibre: per perdere peso velocemente e regolare il colesterolo

Dieta delle fibre: seguire un regime alimentare con al centro le fibre solubili o insolubili permette di perdere peso velocemente e contrastare il colesterolo Ldl cattivo - Salute e benessere

Le fibre sono il migliore alleato per chi vuole perdere peso velocemente e restare in forma ma anche per chi ha problemi a gestire il colesterolo alto. Le fibre sono presenti solo negli alimenti di origine vegetale e si distinguono in solubili e insolubili. Le prime rallentano la capacità di assorbire i nutrienti e in questo modo facilitano la stabilità dei livelli di zucchero nel sangue ma soprattutto aiutano ad evitare picchi nei valori di colesterolo Ldl considerato cattivo. Le fibre solubili sono contenuto soprattuto nei fagioli, lenticchie, avena, agrumi in generale e orzo.

Dieta delle fibre: per regolare l'intestino e sgonfiare l'addome sono perfette le fibre insolubili

Le fibre insolubili invece aiutano a regolare l'attività dell'intestino e quindi contrastano il gonfiore addominale. Una dieta delle fibre insolubili aiuta quindi a sgonfiare la pancia e sentirsi più leggeri. Questi nutrienti sono contenuti soprattutto nei cereali integrali, crusca di frumento, frutti con buccia commestibile e soprattutto nelle noci, che sono anche ricche di grassi buoni utili all'organismo e che pare riducano il rischio di infarto ed ictus.

Dieta delle fibre, menu settimanale: cosa mangiare per sgonfiare la pancia e combattere il colesterolo alto

Il Food and Nutrion Board dell’Institute of Medicine nel 2001 ha rilasciato un report basato su diversi studi scientifici in cui consigliava di assumere un minimo di 14 grammi di fibre ogni 1.000 calorie. La giusta quantità da assumere dipende comunque dall'età della persona e dal sesso. Un uomo tra i 18 e i 50 anni dovrebbe infatti integrare la sua dieta con 38 grammi di fibre al giorno. Le donne nella stessa fascia di età dovrebbero invecere assumerne circa 25 g.

Dieta delle fibre: alcuni aspetti da non sottovalutare

Prima di intraprendere qualunque regime alimentare fai da te, compresa la dieta delle fibre, è importante ricordare che per evitare problemi di salute è importante prima rivolgersi ad un esperto medico nutrizionista o dietologo. Alcuni alimenti ricchi di fibre possono infatti ridurre la capacità dell'organismo di assorbire i principi attivi di determinati farmaci come lo psillio.