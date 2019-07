Dieta delle fibre: ecco come perdere la pancia e dimagrire velocemente

Dieta delle fibre: integrare pranzo e cena con alimenti ricchi di fibre aiuta a perdere la pancia e dimagrire velocemente. Ecco il menù settimanale - Salute e benessere

Un po' di pancetta può anche essere attraente ma quando il grasso addominale diventa davvero importante si può ben dire di aver fallito la prova costume. Stando agli esperti non serve poi molto per perdere la pancia e dimagrire velocemente. La dieta delle fibre permette di ottenere entrambi i risultati garantendo un giusto funzionamento dell'intestino e combattendo gonfiori e transito intestinale. Non solo, un maggiore apporto di fibre aumenta il senso di sazietà e questo ci incentiva a perdere peso velocemente.

Dieta delle fibre ideale per perdere la pancia: tutti i pericoli del grasso addominale

Perdere la pancia non è solo una questione estitica ma anche di salute. Il grasso addominale in eccesso è pericoloso per l'organismo in quanto può influire negativamente sul funzionamento di alcuni ormoni fondamentali. Chi ha una pancia eccessivamente pronunciata ha un maggiore rischio di incorrere in problemi di salute come pressione alta, diabete, sindrome metabolica e malattie cardiache.

Dieta delle fibre: gli alimenti ricchi di fibre che aiutano a perdere la pancia

La componente più importante della dieta dele fibre sono certamente gli alimenti integrali come pasta, riso, pane e legumi come fagioli, ceci e lenticchie. Anche la frutta e verdura può contenere un'alta concentrazione di fibre, ed in particolare l'avocado e i cavoletti di Bruxelles, che tra le altre cose possiedono un elevato potere di spegnere la fame con poche calorie. Sono consigliate anche mele e pere se cotte al forno con tutta la buccia e condite con qualche goccia di limone. Le prugne secche non solo contengono molte fibre ma riattivano il funzionamento dell'intestino e sono un rimedio ideale per la stitichezza.

Dieta delle fibre, menù settimanale: ecco come organizzare i pasti per perdere la pancia

La dieta delle fibre prevede un preciso menù settimanle da seguire per perdere la pancia e dimagrire velocemente. Il menù prevede:

Colazione - concentrato di frutta e verdura di stagione

Spuntino - yogurt bianco con qualche cereale integrale (attenzione a quelli con zuccheri aggiunti)

Pranzo - cereale integrali o zuppe di legumi miste e verdure cotte al vapore o alla griglia come cavoletti di Bruxelles e carciofi

Cena - carne bianca o uova e pesce come salmone o tonno fresco

Dieta delle fibre: le avvertenze

La dieta delle fibre prevede un regime alimentare ipocalorico e quindi non può essere seguito per un lasso di tempo troppo lungo. Se la si segue per più di una settimana c'è il rischio di incorrere in problemi di salute e mancanza del giusto apporto di nutrienti necessario al sostentamento dell'organismo. Inoltre, è importante ricordare che prima di intraprendere una qualsiasi dieta fai da te come la dieta delle fibre è fondamentale richiedere il consulto di un esperto come nutrionisti, dietologi e medici di base.