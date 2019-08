Dieta delle pesche, per perdere peso velocemente in 3 giorni e depurarsi. MENU

Dieta delle pesche, per perdere peso velocemente e depurarsi

La dieta delle pesche consente di dimagrire in salute e depurare l’organismo. Come indica il nome, si basa sul consumo di pesche in diversi momenti della giornata.

Dieta delle pesche: quanto dura

La dieta delle pesche dura tre giorni e non può essere seguita per più di tre giorni consecutivi. Si raccomanda di rivolgersi al proprio medico di fiducia prima di iniziare la dieta dimagrante.

Dieta delle pesche: cosa mangiare. MENU

Ecco un esempio di menu giornaliero della dieta delle pesche. Cosa mangiare a colazione, pranzo, cena e durante gli spuntini.

Dieta delle pesche, cosa mangiare a colazione

Per colazione la dieta delle pesche prevede un caffè, uno yogurt naturale scremato e una pesca.

Dieta delle pesche, spuntino a metà mattina

A metà mattina la dieta dimagrante prevede una pesca. Fare gli spuntini è molto importante per non arrivare al pasto successivo con troppa fame e per mantenere attivo il metabolismo.

Dieta delle pesche, cosa mangiare a pranzo

Per il pranzo la dieta delle pesche prevede una porzione di petto di pollo alla griglia, insalata mista, uno yogurt naturale scremato e una pesca.

Dieta delle pesche, spuntino pomeridiano

Per merenda è possibile mangiare un frutto di stagione a propria scelta. Fare uno spuntino a metà pomeriggio è utile per non arrivare a cena con troppa fame.

Dieta delle pesche, cosa mangiare a cena

Il menu giornaliero della dieta delle pesche prevede per cena due uova sode e uno yogurt scremato. Al termine del pasto è consigliata una pesca.

Dieta delle pesche: come in ogni dieta dimagrante è importante bere

Durante la dieta delle pesche è necessario bere almeno un litro e mezzo di acqua.

Prima di iniziare la dieta bisogna rivolgersi al proprio medico curante o ad uno specialista, soprattutto in presenza di patologie quali il diabete.