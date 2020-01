Dieta delle zucchine, 3 giorni per dimagrire velocemente dopo le feste. MENU

Dieta delle zucchine per perdere peso velocemente, senza fatica

Le zucchine sono ricche di acqua, contengono poche calorie e sono altamente digeribili. Introdurle nella dieta è una mossa efficace per perdere i chili di troppo senza far fatica, soprattutto dopo le feste.

Ecco le proprietà delle zucchine e il menu per una dieta lampo depurativa e dimagrante.

Dieta delle zucchine: effetti dimagranti, diuretici e…ZUCCHINE BENEFICI

Le zucchine sono ideali nelle diete ipocaloriche. Consentono di dimagrire velocemente, offrendo nello stesso tempo molteplici effetti benefici al nostro organismo. Sono diuretiche, migliorano l’aspetto della pelle, contrastano la stipsi e sono indicate anche dopo la dissenteria e non solo.

Ecco tutti i benefici delle zucchine.

Dieta delle zucchine: contengono poche calorie e sono ricche di acqua

Le zucchine contengono moltissima acqua che rappresenta il 95%. Per questo sono ipocaloriche. Apportano solo 16 kilocalorie ogni 100 grammi e hanno un elevato potere saziante.

Inserirle nella dieta consente di avere un buon apporto di acqua e di dimagrire senza fatica.

Zucchine: proprietà diuretiche, combattono cellulite e infiammazioni alle vie urinarie

Essendo ricche di acqua, le zucchine favoriscono la diuresi. Aiutano ad eliminare i liquidi e le tossine in eccesso, contrastando la ritenzione idrica. Hanno un elevato potere saziante e aiutano a perdere peso facilmente e velocemente.

Grazie alle proprietà diuretiche aiutano inoltre a contrastare infezioni e infiammazioni alle vie urinarie.

Le zucchine sono altamente digeribili

Grazie alla loro composizione e alla loro consistenza sono altamente digeribili. Sono indicate anche per i bambini, per gli anziani e per tutti coloro i quali soffrono di disturbi digestivi.

Dieta delle zucchine: benefici contro la stipsi

Le zucchine hanno un effetto lassativo molto delicato. Sono dunque utili in caso di stipsi e non causano irritazioni intestinali.

Sono inoltre indicate dopo episodi di dissenteria, perché aiutano a ripristinare l’acqua e i sali minerali persi.

Dieta delle zucchine: benefici per il cuore

Essendo ricche di acqua e potassio, le zucchine aiutano a ridurre la pressione arteriosa. Favoriscono inoltre la riduzione del colesterolo in eccesso.

Dieta delle zucchine: migliora l’aspetto della pelle

Le zucchine fanno molto bene alla pelle sia se mangiate sia se applicate sulla cute. Aiutano a prevenire le rughe e contrastano le borse sotto gli occhi. Proteggono inoltre la pelle dai danni del sole.

Dieta delle zucchine: effetto rilassante

Le zucchine sembrano anche avere un effetto rilassante. Favorirebbero dunque il riposo.

DIETA DELLE ZUCCHINE, MENU SETTIMANALE PER DIMAGRIRE VELOCEMENTE

Le zucchine costituiscono un ottimo alimento di base per una dieta veloce. Grazie alle loro proprietà consentono di perdere qualche chilo di troppo in modo rapido e senza sacrifici eccessivi.

DIETA DELLE ZUCCHINE, DIETA LAMPO 3 GIORNI

Ecco una dieta breve, da seguire per soli 3 giorni, con alla base le zucchine. Si tratta di una dieta depurativa, che oltre a consentire l’eliminazione delle tossine, fa perdere un Kg in modo veloce e senza fatica.

Durante la dieta è importante evitare di consumare cibi preconfezionati e bere bevande zuccherate. Naturalmente l’ideale sarebbe accompagnare la dieta con una attività fisica.

Dieta delle zucchine: primo giorno

A colazione yogurt magro e, a scelta, caffè o tè senza zucchero. A metà mattina un frutto. A pranzo zucchine al vapore con un’insalata mista. Per lo spuntino pomeridiano un frutto a scelta o uno yogurt magro. Per cena un piatto di riso integrale con zucchine al vapore e un’insalata.

Dieta delle zucchine: secondo giorno

A colazione uno yogurt magro e cereali integrali con un caffè senza zucchero. A metà mattina frutta mista. A pranzo zucchine al vapore e minestrone di verdure. Per lo spuntino pomeridiano un frutto. A cena pesce bianco ai ferri e zucchine al vapore.

Dieta delle zucchine: terzo giorno

A colazione uno yogurt magro, due biscotti integrali, caffè o tè senza zucchero. Per lo spuntino mattutino un frutto. A pranzo zucchine al vapore con legumi e patate lesse. Per lo spuntino pomeridiano un frutto. A cena zucchine al forno, un uovo sodo e insalata mista.

Per qualsiasi tipo di dieta è sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista in grado di consigliare le giuste combinazioni di alimenti, con le giuste quantità.