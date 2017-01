Dieta dello studente, il segreto è nel ferro. Ecco la dieta del ferro



La dieta per ottimi risultati scolastici? La voglia di studiare è nel Dna, però una dieta con alcuni alimenti aiuta a restare concentrati. Quali? Si tratta di una dieta con più verdura a foglia verde e legumi (cereali, frutta secca come pistacchi e noci, cioccolato fondente e poi la carne - rossa ma anche il pollame).E' una dieta di ferro, o meglio una dieta del ferro.



Dieta dello studente, lo studio sulla dieta del ferro



La dieta di ferro nasce da una ricerca della University of Nebraska-Lincoln e della Pennsylvania State University, pubblicata su The Journal of Nutrition. Gli studiosi hanno preso in esame 105 ragazze e donne che frequentavano l’Università, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tendendo conto della media dei voti e del livello di attività fisica. Chi aveva i più alti livelli di ferro assunto attraverso l’alimentazione otteneva i voti migliori e chi era più in forma e aveva adeguate riserve di ferro aveva voti superiori rispetto a chi stava meno in forma e con riserve di ferro inferiori.



Dieta dello studente, parlano i ricercatori della dieta del ferro



“Una buona forma fisica può essere importante per il successo a scuola, idealmente dovremmo fare in modo che anche la dieta sia adeguata per prevenire carenze nutrizionali. Le dosi giornaliere raccomandate per l’assunzione di ferro attraverso la dieta sono di 10 milligrammi al giorno, conclude Karsten Koehler autore della ricerca.



Dieta dello studente: 10 mg di ferro al giorno. Ecco perchè è la dieta di ferro



Il ferro è un elemento fondamentale per la formazione dell’emoglobina e la sua attività. La carenza di ferro, di cui secondo l'OMS soffrono circa 700 milioni di persone in tutto il mondo per una cattiva alimentazione, è un problema importante per la salute. Serve fino a 10 mg di ferro al giorno. Spesso si mangia male e in modo squilibrato, privilegiando cibi poveri di ferro.I motivi della carenza di questo elemento sono, oltre alla cattiva alimentazione, alterazioni gastro-intestinali, l’abuso di lassativi, flusso mestruale abbondante, gravidanza e allattamento.

Dieta dello studente: ecco gli elementi ricchi di ferro



Per una buona dieta dello studente, il ferro si trova nella carne, nel pesce, nelle uova, nei legumi e nella frutta secca. Ma anche nel cioccolato fondente