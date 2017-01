Dieta dello studente o dieta di ferro: legumi, cioccolato e verdure. Che DIETA



Dieta di ferro? Sì o anche dieta dello studente. Uno studio americano della University of Nebraska-Lincoln e dalla Pennsylvania State University, ha dimostrato che il ferro è fondamentale per buon rendimento scolastico.



Dieta di ferro o Dieta dello studente lo studio



Dieta di ferro è stata studiata su 105 studenti (ragazze e donne) che frequentavano l’Università, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, esaminando la media dei voti e il livello di attività fisica.



Dieta di ferro per un successo scolastico. Dieta dello studente funziona. I risultati



Dai risultati sulla dieta dello studente (o dieta di ferro) è emerso che quelle con i più alti livelli di ferro accumulato avevano i voti migliori. Erano più in forma e avevano adeguate riserve di ferro da qui voti superiori rispetto a chi era meno in forma e con riserve di ferro inferiori.



Dieta di ferro o Dieta dello studente: parlano i ricercatori



“Una buona forma fisica può essere importante per il successo a scuola, idealmente dovremmo fare in modo che anche la dieta sia adeguata per prevenire carenze nutrizionali. Le dosi giornaliere raccomandate per l’assunzione di ferro attraverso la dieta sono di 10 milligrammi al giorno”, conclude Karsten Koehler autore della ricerca.



Dieta dello studente: ecco gli elementi ricchi di ferro



Per una buona dieta dello studente, il ferro si trova nella carne, nel pesce, nelle uova, nei legumi e nella frutta secca. Ma anche nel cioccolato fondente