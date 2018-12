Dieta detox 7 giorni, come dimagrire velocemente e depurare l’organismo

DIETA DETOX COS’È: ECCO COME PERDERE PESO E DEPURARE IL CORPO

Dieta detox: vuoi apparire fresco e affascinante tutto il giorno? Pensi che la tua pelle, i capelli e la salute generale si siano deteriorati nel tempo? È possibile che nel tuo sistema ci siano troppe tossine che causano perdita di capelli, indigestione, stitichezza e altro ancora! Mangiare cibi grassi e poco sani e seguire uno stile di vita non salutare ne sono le cause principali. Per affrontare questo problema, arriva in aiuto la dieta detox facile da seguire.

Dieta detox benefici

La dieta detox è, come dice il nome, una dieta disintossicante che ti aiuterà a scovare e neutralizzare le tossine e dare lucentezza alla pelle e ai capelli, migliorare la digestione e il metabolismo, potenziare le funzioni cognitive e anche aiutare a perdere peso.

La dieta detox 7 giorni contribuirà a ripulire il tuo sistema interno e a sentirti 10 anni più giovane.

DIETA DETOX, CONSIGLI PER PERDERE PESO E RESETTARE L’ORGANISMO: TIENI A MENTE QUESTI PUNTI PRIMA DI INIZIARE

Prima di parlare del menu della dieta detox, diamo un'occhiata ai seguenti 7 punti. Tieni a mente questi suggerimenti e rendili un'abitudine quotidiana. Questi consigli ti aiuteranno a ottenere il massimo dal piano alimentare della dieta detox di 7 giorni.

Assicurati di bere almeno un bicchiere pieno di acqua calda al mattino. Aggiungi del succo di limone appena spremuto per garantire che il tuo corpo riceva la vitamina C, che stimolerà la produzione di succhi digestivi.

Insieme al consumo di succhi di frutta freschi, come mela, arancia e ananas, assicurati di bere almeno 8 bicchieri d'acqua per tutto il giorno.

Consuma cibi ricchi di fibre , come pane integrale e grano saraceno. Inoltre, assicurati di consumare tre porzioni di frutta fresca e verdure a foglia verde.

L'esercizio quotidiano è un must. Questo può essere sotto forma di jogging, camminata veloce o aerobica.

Il sonno è importante, quindi assicurati di dormire circa 8 ore ogni notte. Se possibile, fai un pisolino di mezz'ora nel pomeriggio.

Durante la dieta detox, consuma frutta fresca, verdure, yogurt, cereali, carne magra e pesce

DIETA DETOX 7 GIORNI: MENU DIETA DETOX

Dieta detox menu giorno 1 e giorno 2

Dieta Detox Colazione

Acqua tiepida con succo di ½ a lime

Frittata di uovo bianco con cipolle, pomodori, funghi e aglio

Avena vegetale

Dieta detox spuntino del mattino

Succo di frutta fresca

1 ciotola di frutta

Dieta detox pranzo

Insalata con tonno senza condimento

Dieta detox spuntino pomeridiano

1 fetta di ananas

1 tazza di tè verde + 1 cracker salato

Dieta detox cena

Stufato di pollo con molta verdura (evitare di usare troppo sale o cubetti di brodo di pollo)

Funghi e patate al forno (con la pelle) con un pizzico di olio d'oliva, rosmarino, sale e pepe

Dieta detox menu giorno 3 e giorno 4

Dieta Detox Colazione

Frullato di pompelmo, sedano e melograno + 4 mandorle

Quinoa + 4 mandorle

Dieta detox spuntino del mattino

1 tazza di tè verde

1 tazza di succo di cetriolo

Dieta detox pranzo

Uovo sodo con couscous condito con avocado, succo di lime e coriandolo

Un piatto di cavolfiore bollito

Dieta detox spuntino pomeridiano

Carote al forno

½ tazza di yogurt + 4 fragole

Dieta detox cena

Pesce al forno condito con salsa di senape, olio d'oliva, pomodori tritati, succo di lime e rosmarino essiccato

Zuppa di funghi

Dieta detox menu giorno 5 e giorno 6

Dieta Detox Colazione

1 bicchiere di latte / latte di soia + 1 uovo sodo + 1 banana

Frullato di banana, fragola e avena

Dieta detox spuntino del mattino

1 tazza di succo di cetriolo

1 tazza di tè verde

Dieta detox pranzo

Insalata di spinaci, tonno, pomodoro e feta

Insalata di germogli freschi

Dieta detox spuntino pomeridiano

1 tazza di succo d'arancia con un pizzico di sale nero

1 tazza di tè verde

Dieta detox cena

Casseruola di broccoli, patate dolci e piselli verdi

Salmone al forno e fagiolini con glassa all'arancia e olio d'oliva

Dieta detox menu giorno 7

Dieta Detox Colazione

quinoa

Fiocchi d'avena

Dieta detox spuntino del mattino

1 tazza di succo di anguria

1 mela

Dieta detox pranzo

Piatto di cavoli bolliti

Insalata di lattuga

Dieta detox spuntino pomeridiano

Sedano

Carote

Dieta detox cena

Zuppa di lenticchie e zucca

Pesce alla griglia con un pizzico di lime e olio d'oliva

DIETA DETOX BENEFICI: DIETA DETOX SETTIMANALE PERCHÉ FUNZIONA

La dieta detox di 7 giorni è progettata in modo tale da consentire a coloro che seguono un piano alimentare dietetico di mangiare cibi biologici e nutrienti. Frutta e verdura inclusi in tutti i 7 giorni di dieta ti aiuteranno a sbarazzarti delle tossine accumulate, migliorando la pelle, i capelli, l'intestino e la salute del fegato.

Bere almeno 8 bicchieri d'acqua durante il giorno, aiuterà a non soffrire di stitichezza, disidratazione e pelle squamosa.

La dieta detox migliora anche la funzione del cervello, la concentrazione, regolerà la pressione sanguigna, riduce l'ansia e la depressione.

Questo articolo ha uno scopo informativo. Si suggerisce sempre di consultare il proprio medico prima di iniziare un piano alimentare dietetico.