Dieta dimagrante efficace per principianti, facile e gustosa. COME FUNZIONA

Dieta per dimagrire velocemente e in modo facile: ecco la dieta per principianti

Sul web è possibile trovare una serie infinita di diete. Alcune però sono troppo rigide, altre non funzionano.

Numerosi ricercatori americani hanno confrontato gli effetti di alcune di queste. In particolare si sono concentrati sulla dieta povera di carboidrati e quella a basso contenuto di grassi. La prima è risultata migliore della seconda.

Dieta dimagrante per principianti: l’efficacia della dieta povera di carboidrati

Secondo gli studi scientifici, la dieta povera di carboidrati previene problematiche cardiovascolari e favorisce la perdita di peso in modo veloce. È efficace soprattutto per persone in sovrappeso e obese.

La regola base di questa dieta consiste nella riduzione dell’apporto giornaliero di carboidrati, in particolare di pane e pasta.

Dieta dimagrante povera di carboidrati: non si contano le calorie

Si tratta di una dieta semplice da seguire perché non è necessario contare le calorie. È sufficiente fare attenzione a cosa si mangia, evitando di abbuffarsi di pane e pasta. Non bisogna dunque perdere tempo nel pesare le porzioni e fare calcoli strani.

Dieta dimagrante: cosa evitare

Quando si segue una dieta povera di carboidrati bisogna ridurre l’assunzione pane, pasta, zuccheri, frutta e alcuni tipi di verdure. Fra queste peperoni, patate e broccoli.

Dieta dimagrante: cosa mangiare. Gli spuntini sono importanti

Tra gli alimenti consigliati vi sono pesce, carne, ortaggi. È possibile condire i piatti con l’olio extra vergine di oliva, senza eccedere nelle quantità. A metà mattina e a metà pomeriggio è opportuno spezzare la fame con qualche noce o mandorla oppure con qualche pezzettino di verdura cruda, come il sedano.

Passando alle bevande, sono consentiti caffè e tè senza zucchero. Il vino va consumato in modo moderato. E' concesso anche un pezzettino di cioccolato fondente almeno al 70%.

È molto importante bere acqua per idratare il corpo e pulire l’organismo.

Dieta dimagrante efficace per principianti: un segreto molto semplice

Esiste una regola semplicissima che molti però non osservano. Per ogni dieta è fondamentale alzarsi da tavola quando ci si sente sazi. Spesso si è indotti, per gola, a mangiare quella cosina in più solo perché è buona. Tuttavia questo è un atteggiamento sbagliato. C’è chi consiglia addirittura di alzarsi da tavola prima di avere la sensazione completa di sazietà.

Gli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio consentono di non arrivare ai pasti pincipali con troppa fame e riattivano il metabolismo.

Prima di seguire la dieta è opportuno rivolgersi al proprio medico di fiducia, soprattutto in presenza di patologie.