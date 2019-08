Dieta dimagrante, le mele fanno dimagrire o ingrassare? Fanno gonfiare?

Le mele fanno dimagrire o ingrassare: fanno male o bene durante una dieta dimagrante?

Ecco una domanda che molte persone che hanno intenzione di iniziare una dieta si pongono: le mele fanno ingrassare o dimagrire? Le mele apportano notevoli benefici al nostro organismo e possono tranquillamente essere mangiate anche durante la dieta.

Le mele fanno dimagrire o ingrassare? La verità: fanno bruciare più calorie e fanno perdere peso

Le mele aiutano a dimagrire e sono dunque consigliate anche durante una dieta. Peraltro favoriscono la perdita di peso senza far soffrire la fame. Hanno infatti un elevato potere saziante e contengono notevoli quantità di fibre, vitamine, antiossidanti, sali minerali e nutrienti. Sono inoltre povere di grassi, calorie e sodio.

Le mele fanno dimagrire: accelerano il metabolismo

Oltre ad essere utili per dimagrire senza soffrire la fame, le mele accelerano il metabolismo. Fanno bruciare i grassi più facilmente, agevolando la perdita di peso. Le mele consentono di avere un corpo sano ed energico. Tutto questo è possibile grazie alla pectina, un carboidrato indigeribile considerato una vera e propria fibra solubile. La mela con il più alto potere dimagrante è quella verde.

Le mele fanno dimagrire: quando mangiarle per ottenere il massimo delle proprietà

La frutta andrebbe mangiata almeno due volte al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto per assorbirne tutte le proprietà. Le mele vengono digerite in una ventina di minuti: se fossero consumate dopo i pasti il rilascio e l’assunzione delle proprietà sarebbero rallentate. I momenti migliori per mangiare le mele sono gli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio.

Non è comunque sbagliato mangiare una mela a fine pasto, si assorbirebbero solo meno proprietà. Bisogna però considerare un dettaglio. Come tutti i frutti, la mela contiene zuccheri. È dunque preferibile consumarla al termine del pranzo e non dopo cena, prima di dormire, anche se comunque 100 grammi di mela contengono solo 50 calorie.