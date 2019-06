Dieta senza grassi può ridurre il rischio del tumore al seno

Dieta e tumore al seno: un'alimentazione povera di grassi riduce del 21% la mortalità associata al tumore al seno - Salute e benessere

Il tumore al seno è tra le prime cause di morte nelle donne quando si parla di neoplasie. Uno studio americano finanziato dai fondi federali e realizzato nell'ambito del progetto Women's Health Initiative dà nuova speranze a coloro che sono state colpite da questa malattia. Ridurre i grassi nella dieta aumenta la possibilità di sopravvivere e guarire dal tumore al seno. Il rischio di morte scende infatti del 21%.

Dieta e tumore al seno: meno grassi a pranzo e cena riducono il rischio di morte - Salute e benessere

Lo studio ha seguito un campione di 49mila donne tra i 50 e i 79 anni che per 8 anni e mezzo hanno seguito una dieta con un consumo di grassi ridotto al 20% sul totale dell'apporto calorico giornaliero. In questi soggetti il rischio di tumore al seno si è ridotto sensibilimente rispetto a coloro che hanno seguito un regime alimentare ricco di grassi, ovvero con una percentuale superiore al 32%.

Inoltre, le donne che hanno sviluppato il tumore al seno ma hanno seguito la dieta taglia grassi hanno visto ridurre il rischio di morte del 15%. Non sono state invece trovate correlazioni in merito al fatto che un'alimentazione sana possa aumentare le probabilità di incorrere nel tumore al seno.

Dieta e tumore al seno: l'alimentazione è un aspetto fondamentale nella cura del tumore al seno - Salute e benessere

"Il nostro è il primo studio randomizzato e controllato a dimostrare che una dieta bilanciata può ridurre il rischio di morte per cancro al seno", ha dichiarato Rowan Chlebowski, ricercatore del Los Angeles Biomedical Research Institute e primo autore dello studio. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Monica Bertagnolli, del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che afferma come "una dieta più sana fa la differenza, ha solo effetti positivi e si aggiunge a un numero crescente di studi che evidenziano simili risultati per diversi tipologie di cancro".

Dieta e tumore al seno: tagliare i grassi permette di ridurre anche il tasso di depressione e la crescita del tumore al seno - Salute e benessere

Gli effetti benefici di una dieta senza grassi, o comunque con un apporto molto ridotto, sono stati confermati anche da uno studio italiano condotto dall’Università di Verona e dalla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma che ha riguardato 200 donne affette da tumore al seno allo stadio iniziale. Un regime alimentare povero di grassi, come ha spiegato il direttore del Cancer Center del Policlinico Gemelli, Giampaolo Tortora, ha un effetto importante anche nel ridurre il tasso di depressione. "Il controllo nutrizionale è fondamentale e non è assolutamente un aspetto secondario. - continua l'esperto - I grassi, infatti, non sono molecole inermi, ma producono sostanze infiammatorie pro-tumore che aiutano il cancro a proliferare. Sarebbe quindi paradossale seguire terapie mirate e poi auto-danneggiarsi con un’alimentazione sbagliata".

Dieta e tumore al seno: ecco cosa mangiare per ridurre il rischio di mortalità - Salute e benessere

Secondo i ricercatori americani la dieta ideale per ridurre la mortalità dovuta al tumore al seno prevede un taglio netto dei grassi e un apporto quotidiano maggiore di frutta, verdura e cereali. Per chi invece vuole perdere peso in vista dell'estate, arrivano conferme che bere tanta acqua aumenta l'efficicacia della dieta dimagrante.