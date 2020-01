Dieta Dinner Cancelling: il segreto di Fiorello per dimagrire velocemente

Dieta Dinner Cancelling: il nuovo regime alimentare dei vip permette di perdere fino a 6 kg in 2 settimane. Ecco come funziona - Salute e benessere

Una volta si minacciavano i bambini monelli di andare a letto senza cena se non avessero fatto i bravi. Oggi questa punzione sembra essere diventato uno dei metodi migliori per dimagrire velocemente. La cosidetta dieta Dinner Cancelling permetterrebbe di perdere peso in pochi giorni e a quanto pare Fiorello, che l'avrebbe seguita per qualche settimana, è uno dei suoi maggiori sostenitori.

Dieta Dinner Cancelling: il segreto di Fiorello per perdere peso in fretta - Salute e benessere

La dieta Dinner Cancelling nasce di un'intuizione di Dieter Grabbe, personal tranier ed esperto in alimentazione naturale, e si basa sugli studi di Roy Walford. Questo regime alimentare come si intuisce dal nome prevede il digiuno nelle ore serali ma ha anche altre indicazioni su come gestire i pasti nell'arco della giornata. “Il dinner cancelling - si legge nel libro di Grabbe - attiva le cosiddette molecole heat shock, molecole che fanno in modo che le strutture proteiche del corpo abbiano la forma giusta e funzionino nell’organismo in modo ottimale. Brevi periodi di digiuno fanno moltiplicare le molecole heat shock e di conseguenza i muscoli e gli organi si mantengono in forma”.

Dieta Dinner Cancelling: non serve solo a dimagrire velocemente ma anche a depurare l'organismo - Salute e benessere

La dieta Dinner Cancelling secondo quanto afferma il suo creatore non solo permette di dimagrire velocemente ma anche di depurare l'organismo. L'effetto detox riguarda fegato, reni e intestino e si sente dopo appena una settimana di adozione del regime alimentare. L'organismo in questo periodo di tempo pare abbia la capacità di eliminare le sostanze dannose per la saluta.

Dieta Dinner Cancelling: come funziona e quanto si perde - Salute e benessere

La dieta Dinner Cancelling prevede di evitare di mangiare dopo le 17. Al contrario, da quel momento bisognerà ingerire liquidi in grande quantità. Da privilegiare l'acqua a temperatura ambiente. Per non soffrire la fame si consiglia di assumere un piccolo spuntino energetico poco prima dell'ora X. Colazione e pranzo diventano quindi i pasti più importanti. Questi a livello di scelta di alimenti devono seguire lo schema: 5% carboidrati, 25% proteine e 10% grassi. Il consiglio è quello di seguire la dieta Dinner Cancelling per non più di 2 settimane. In questo periodo di tempo si possono perdere fino a 5-6 Kg.

Dieta Dinner Cancelling: alcuni consigli utili - Salute e benessere

Per perder peso in fretta non basta solo la dieta Dinner Cancelling. Grabbe consiglia di fare del movimento come una passeggiata ogni giorni o almeno 4 volte a settimana per 30 minuti. Una piccola attività fisica aiuta a smaltire il grasso in eccesso e a mantenere i risultati raggiunti (ecco quanto esercizio fare). Trattandosi di una dieta fai da te è opportuno seguire la Dinner Cancelling per un periodo di tempo piuttosto breve e prima di iniziare rivolgersi al proprio medico, nutrionista o dietologo per evitare di incorrere in problemi salute.