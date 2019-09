Dieta dr Shelton:fa perdere peso (5kg) e sgonfiare-DIETA SHELTON SCHEMA E MENU

Dieta di Shelton: basata su alimenti di origine naturale, non elaborati

La dieta del dottor Shelton si basa sull’idea dell’igiene naturale e privilegia alimenti di origine naturale e poco elaborati. È stata ideata dal dottor Herbert Shelton, considerato tra i maggiori fautori del crudismo e del digiuno terapeutico.

Dieta del dr Shelton: igiene naturale e dissociazione tra proteine e carboidrati

Il dottor Shelton è uno dei principali esponenti della medicina alternativa. La sua dieta si basa sulla teoria dell’igiene naturale e sulla dissociazione tra carboidrati e cibi proteici. Una regola fondamentale è inoltre quella di consumare un solo tipo di proteina a pasto.

Dieta Shelton schema: iniziare la giornata bevendo acqua a stomaco vuoto

La dieta del dr Shelton prevede un’abitudine quotidiana che precede i pasti. Ogni mattina bisogna bere un bicchiere d’acqua minerale a stomaco vuoto.

Dieta Shelton menu: ecco lo schema da seguire dalla colazione alla cena

Ecco il menu giornaliero della dieta Shelton.

A colazione un’arancia e due uova sode.

Per lo spuntino di metà mattina circa 30 grammi di noci. Shelton consiglia spesso il consumo di questo frutto fresco per le notevoli proprietà benefiche che apporta all’organismo. Secondo uno studio condotto nel dipartimento di biochimica e microbiologia della Marshall School of Medicine di Huntington, le noci sarebbero efficaci anche per prevenire il cancro.

Proseguendo con la dieta, a pranzo è prevista un’insalata di barbabietole, spinaci e carote. Poi una tazza di lenticchie e un bicchiere di succo di frutta.

A cena 200 grammi di pollo bollito e come contorno una lattuga. Infine una tazza di tè verde.

Prima di andare a letto è possibile consumare un frutto a scelta, ad esclusione della banana.

Ricordiamo che prima di iniziare qualsiasi dieta bisogna rivolgersi al proprio medico di fiducia o ad uno specialista, soprattutto in presenza di patologie.