Dieta Flat Belly per dimagrire pancia: ecco il segreto per una pancia piatta

L'estate è finita è settimane di relax ha visto crescere la pancia di milioni di italiani. Settembre è il momento per riprendere la propria routine e possibilmente perdere peso velocemente. Per chi proprio non sopporta di vedere un eccesso di grasso addominale è arrivata la dieta Flat Belly (pancia piatta in inglese), che permette non solo di perdere peso velocemente ma soprattutto di dimagrire pancia altrettanto rapidamente.

La dieta Flat Belly nasce da un'idea di Liz Vaccariello e Cynthia Sas, esperte di benessere per la rivista Prevention. Questo regime alimentare prevede due fasi. La prima dura 4 giorni e serve sostanzialmente a dimagrire pancia. La seconda dura invece 4 settimane e si contraddistingue per l'assunzione quotidiana di non più di 1.600 calorie.

La dieta Flat Belly si compone di alimenti caratterizzati da grassi monoinsaturi, il cui apporto energetico dovrebbe essere ripartito equamente sui 4 pasti della giornata. Tra gli alimenti consigliati ci sono quindi mandorle, noci, semi di girasole, olio d'oliva, avocado e pinoli.

Il menù tipo della dieta Flat Belly prevede:

Colazione con fiocchi d'avena cotti accompagnati da mezza tazza di fragole, a cui è possibile aggiungere una banana e un paio di cucchiai di mandorle.

Pranzo con due fette di pane integrale, patè d'olive, 200 g di affettato di tacchino con contorno di lattuga, pomodorini e cipolle rosse.

Come spuntino, la dieta Flat Belly consiglia una tazza di mirtilli (freschi o surgelati) o in alternativa uno yogurt greco.

A cena si possono mangiare 300 g di capesante cotte in padella da accompagnare con un cucchiaio da caffè di semi di girasole.

La dieta Flat Belly ha carattersitiche molto simili alla dieta Mediterranea e per questo non ha particolari controindicazione. Questo regime alimentare offre infatti un equilibrato apporto di calorie tra grassi, carboidrati e proteine e non è poi così ipocalorico come altre diete fai da te. In ogni caso, prima di iniziare la dieta Flat Belly, è opportuno rivolgersi ad un esperto medico, nutrizionista o dietologo per valutare eventuali rischi per la salute.