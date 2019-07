Dieta, i 7 salumi con meno calorie e meno grassi: i salumi che fanno meno male

Dieta, i salumi possono essere inseriti nella dieta, ma attenzione alle calorie

Una dieta sana è una dieta varia ed equilibrata. Il regime alimentare può prevedere anche il consumo di salumi, bisogna fare però attenzione alla tipologia.

Alcuni infatti sono molto grassi e dannosi per la salute, altri invece contengono poche calorie e possono essere tranquillamente assunti, anche se con moderazione.

Dieta, i salumi con meno calorie e meno grassi dannosi per la salute

Ecco i 7 salumi che contengono meno calorie e meno grassi. Alcuni di questi, in virtù del loro apporto lipidico basso, sono anche consigliati all’interno di diete dimagranti.

Dieta, i salumi con meno calorie: la bresaola

La bresaola è uno dei salumi con meno calorie. Ne contiene infatti 151 in ogni 100 grammi di prodotto. La bresaola è povera di grassi, ma ricca di proteine e minerali come fosforo e zinco. Contiene inoltre la vitamina E e le sue proteine sono di alto valore biologico, dunque molto utili per la muscolatura e per il recupero dell’energia.

Dieta, i salumi con meno calorie: il prosciutto cotto

Fra i salumi con meno calorie rientra anche il prosciutto cotto. Contiene 130 calorie per etto.

Anche questo salume è spesso consigliato nelle diete dimagranti ed è un’ottima fonte di proteine, ferro e zinco. È tuttavia sconsigliato a chi è intollerante al lattosio. Per la sua preparazione viene infatti utilizzato latte in polvere.

Dieta, i salumi con meno calorie: il prosciutto crudo

Nella sua versione magra, il prosciutto crudo è un’ottima fonte di proteine ed è consigliato nelle diete dimagranti. È infatti privo di carboidrati e contiene circa 230 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Sempre nella versione magra, è altamente digeribile, dunque adatto anche a chi soffre di gastrite. È invece controindicato per chi soffre di colesterolo alto.

Dieta, i salumi con meno calorie: il cotechino

Contrariamente a quanto molti pensano, il cotechino apporta circa 250 calorie per 100 grammi di prodotto. Rientra dunque fra i salumi ipocalorici.

Dieta, i salumi con meno calorie: il prosciutto san Daniele

Ricco di proteine nobili e minerali quali zinco, fosforo e potassio, il prosciutto san Daniele contiene circa 270 calorie in 100 grami di prodotto. È molto digeribile e consigliato per bambini, anziani e sportivi.

Dieta, salumi con meno calorie: pancetta di tacchino

La pancetta di tacchino è uno dei salumi con poche calorie più gustosi. Ha un basso contenuto di grassi ed è ricco di proteine. È ottima da mangiare da sola oppure come ingrediente in un panino.

Dieta, i salumi con meno calorie: la mortadella

Ecco un altro salume ipocalorico: la mortadella. Il suo apporto è di 288 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Ricca di vitamina B1 e B2, contiene la stessa percentuale di colesterolo della carne bianca. Proprio per questo è consigliata in alcune diete dimagranti.