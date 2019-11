Dieta dell'insalata per dimagrire velocemente e combattere la cellulite

Dieta dell'insalata: ecco il segreto per dimagrire velocemente, ridurre la pancia gonfia, combattere la cellulite e le gambe pesanti - Salute e benessere

L'inverno è arrivato ma il problema di perdere i chili di troppo o di eliminare fastidi come la pancia gonfia, gambe pesanti e cellulite rimane. Fortunatamente pare che la dieta dell'insalata potrebbe eliminare in un sol colpo tutti i problemi citati in precedenza. Questo regime alimentare permetterebbe di perdere velocemente fino a 5 Kg. La dieta dell'insalata è ideale per chi ha poco tempo per preparare i pasti e mangia spesso fuori casa.

Dieta dell'insalata, menù settimanale: cosa mangiare per diamgrire velocemente e ridurre la cellulite

Ecco un esempio di menù per la dieta dell'insalata. Per quanto riguarda la colazione i consiglio per tutta la settimana è quella di comporla con caffè o te, fette biscottate e yogurt. Il condimento per tutte le insalate è sempre e solo olio extravergine di oliva senza abbondare:

Lunedi: pranzo con lattura e carota grattuggiata, pomodori e sesamo ad accompagnare un piatto di pesce al forno o lesso e un frutto di stagione per concludere. A cena insalata di ananas con prosciutto cotto oppure lattuga con cipolla, cetrioli, pomodori, tonno e olive.

Martedi: pranzo con insalata di pomodoro, carota e sesamo ad accompagnare una porzione di vitello alla griglia e yogurt magro per dolce. A cena insalata di fagiolini con polpa di granchio e pomodoro.

Mercoledi: pranzo con lattuga, pomodoro, sesamo e carote, secondo di frutti di mare alla griglia e un frutto di stagione. A cena lenticchie con tonno, peperone, un uovo sodo e cipolla.

Giovedi: pranzo con insalata di pollo condita con ceci e cipolle e un frutto di stagione. A cena cozze in insalata con polpa di granchio, lattuga, gamberi, pomodoro, peperoni e cipolla.

Venerdi:pranzo con insalata di riso con verdure e un frutto di stagione. Cena con insalata di polpo, sedano e tarassaco.

Sabato: pranzo con insalata mista condita con formaggio magro. Cena con insalata di funghi e gamberi.

Domenica: pranzo con insalata di pomodori con noci e quinoa e 1 frutto di stagione. Cena con insalata di asparagi con gamberi.

Dieta dell'insalata: alcuni consigli

Come per qualsiasi dieta fai da te e ipocalorica, prima di iniziare la dieta dell'insalata è bene chiedere un parere medico al proprio dottore, nutrizionista o dietologo in modo da evitare di incorrere in eventuali problemi di salute. La dieta dell'insalata permette di perdere fino a 5 kg al mese ma deve essere accompagnata dall'assunzione di almeno 1,5 litri di acqua al giorno e da un minimo di esercizio fisico. Si consiglia, ad esempio, una camminata di almeno 30 minuti al giorno.