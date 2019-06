Dieta, pasta con pochissime calorie per dimagrire con gusto: 10kcal per 100g

Dieta e pasta, ecco la pasta che contiene pochissime calorie

Per gli amanti della pasta c’è una buona notizia. Esiste una pasta dietetica che consente di assumere pochissime calorie senza rinunciare al gusto.

La pasta è uno dei primi alimenti aboliti dalle diete, ma è uno dei più apprezzati dagli italiani. Ecco ora arrivare dal Giappone una pasta con pochissime calorie, ottima per le diete e per chi non sa rinunciare agli spaghetti.

Dieta, la pasta giapponese con poche calorie: gli Shirataki Noodles contengono solo 10kcal per 100 grammi

Un bel piatto di pasta contiene solitamente 370-400 Kcal. Esiste però una pasta giapponese con cui, a livello di calorie, non c’è competizione. Si tratta degli Shirataki Noodles, spaghetti fatti di konjac, una radice ricca di sali minerali e fibre, assolutamente priva di zuccheri e grassi. Questa pasta non va cotta, ma solo passata sotto l’acqua. Gli Shirataki Noodles contengono solo 10 kcal per 100 grammi di prodotto e fino al 10% di proteine.

Dieta, una pasta dimagrante ad alto potere saziante.

Questa pasta giapponese con poche calorie ha un elevato potere saziante. Combatte inoltre la stanchezza e l’irregolarità intestinale.