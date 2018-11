Dieta low carb funziona e aiuta a mantenere il peso giusto. Lo studio

DIETA LOW CARB: LA MIGLIORE DIETA PER PERDERE PESO, RIDURRE l’APPETITO E MANTENERE IL PESO CORRETTO

La dieta low carb è la dieta migliore per perdere peso bruciando circa 250 kilocalorie in più al giorno rispetto a una dieta ricca di carboidrati e le persone che mangiano più insalate e proteine magre hanno anche livelli più bassi di un ormone che aumenta l'appetito. Lo afferma un nuovo studio pubblicato su The BMJ.

Studi precedenti hanno dimostrato che man mano che si perde peso si inizia a bruciare meno calorie perché il metabolismo del corpo rallenta, il che rende così difficile perdere più chili e mantenere il peso giusto.

DIETA LOW CARB FUNZIONA: LO STUDIO

Il team, del Boston Children's Hospital, afferma che le sue scoperte mostrano come la dieta low carb può aiutare a mantenere la perdita di peso e rendere i trattamenti dell'obesità più efficaci.

Per lo studio il team ha arruolato 234 adulti in sovrappeso di età compresa tra 18 e 65 anni con un indice di massa corporea di 25 o superiore.

I partecipanti hanno seguito una dieta dimagrante iniziale per 10 settimane. Del gruppo iniziale, 164 hanno raggiunto la perdita di peso di almeno il 10% del loro peso corporeo e sono passati alla fase di mantenimento.

Gli adulti sono stati assegnati in modo casuale a seguire una dieta alta (60%), moderata (40%) o bassa (20%) di carboidrati per 20 settimane.

I ricercatori hanno fornito pasti completamente preparati con un contenuto proteico e grasso simile, e i carboidrati consistevano principalmente in cereali integrali.

Il team ha quindi analizzato il peso degli adulti e il dispendio energetico per misurare in che modo i diversi gruppi hanno bruciato calorie allo stesso peso.

Hanno scoperto che, nel periodo di studio, il dispendio energetico totale era "significativamente maggiore" in quelli a basso contenuto di carboidrati rispetto alla dieta ad alto contenuto di carboidrati.

I partecipanti a dieta a basso contenuto di carboidrati hanno bruciato circa 250 kilocalorie al giorno in più rispetto ai partecipanti ad alto contenuto di carboidrati.

DIETA LOW CARB: UN AIUTO ALLA CURA DEL DIABETE

I ricercatori hanno anche misurato la secrezione di insulina dei pazienti, un ormone che impedisce al livello di zucchero nel sangue di diventare troppo alto, all'inizio dello studio.

Coloro che hanno avuto la più alta secrezione di insulina all'inizio dello studio hanno bruciato fino a 478 chilocalorie al giorno in più su una dieta a basso contenuto di carboidrati.

Il team crede che ciò sia dovuto a una teoria nota come modello di insulina-carboidrati, che suggerisce che i carboidrati con un elevato carico glicemico aumentano i livelli di zucchero nel sangue più rapidamente - aumentando la fame e rendendo le persone più inclini ad aumentare di peso.

DIETA LOW CARB: RIDURRE L’APPETITO CON LA DIETA POVERA DI CARBOIDRATI

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che i livelli di grelina, un ormone che aumenta l'appetito, era significativamente inferiore nella dieta a basso contenuto di carboidrati rispetto alla dieta ad alto contenuto di carboidrati.

"Se questa differenza persiste, l'effetto si tradurrebbe in una perdita di peso di circa 10 kg dopo tre anni, senza alcun cambiamento nell'apporto calorico", ha detto l'autrice co-conduttrice Dr Cara Ebbeling, direttore associato del New Balance Foundation Obesity Prevention Center di Boston Children's Hospital.

I ricercatori dicono che potrebbero esserci fattori non quantificati che hanno contribuito al numero di calorie bruciate, ma ritengono che il loro studio dimostri che la dieta low carb influisce sul dispendio energetico.

"Le nostre osservazioni mettono in discussione la convinzione che tutte le calorie siano le stesse per il corpo", ha affermato il dott. Ebbeling.

"Il nostro studio non ha misurato la fame e la sazietà, ma altri studi suggeriscono che le diete a basso contenuto di carboidrati riducono anche la fame, il che potrebbe aiutare con la perdita di peso a lungo termine."