Dieta mediterranea: benefici di dieta mediterranea per la fecondazione

Dieta mediterranea, effetti benefici per fecondazione assistita in vitro. Lo studio

Uno studio, pubblicato sulla rivista di medicina Human Reproduction, ha rivelato che le donne che seguono un regime di dieta mediterranea hanno più probabilità di rimanere incinte, rispetto a quelle che non lo seguono. Un regime di dieta sana ed equilibrata come quello mediterraneo aumenta soprattutto la buona riuscita dei trattamenti di fecondazione assistita e di procreazione in vitro.

Come restare incinta con fecondazione in vitro. La dieta mediterranea aiuta il trattamento. Ecco come

I ricercatori hanno svolto un’indagine accurata su 244 donne di età compresa tra i 22 ed i 41 anni che avevano appena iniziato il trattamento di fecondazione. Alle donne è stato chiesto di compilare un questionario di frequenza che chiedeva loro di segnalare quante volte mangiassero alcuni tipi di cibo. Una valutazione da 0 a 55 indicava la maggiore o minore propensione al consumo di cibi mediterranei come verdure, cereali integrali, legumi, pesce, frutta e olio di oliva.

I benefici di dieta mediterranea per procreazione assistita. I risultati dello studio

Lo studio ha dimostrato che l'aderenza alla dieta mediterranea aumenta la probabilità di successo del trattamento di fecondazione assistita fino al 65-68%.

Inoltre, sempre gli stessi ricercatori avevano dimostrato precedentemente che la dieta mediterranea è associata anche ad una migliore qualità dello sperma negli uomini.