Dieta Miami 3 kg in 3 giorni: ecco come dimagrire in fretta con la dieta Miami

Dieta Miami per perdere 3 kg in 3 giorni

La Dieta Miami, detta anche dieta South Beach, viene proprio dagli Usa dove ha già riscosso un notevole successo tra le star di Hollywood tanto da essere stata ribattezzata la dieta del miracolo in 48 ore!

Dieta Miami: dieta americana 3 giorni funziona

Studiata dal noto cardiologo americano Arthur Agaston, la dieta Miami mira a disintossicare il sistema digestivo e a riattivare il metabolismo, in modo tale da bruciare i cuscinetti di grasso; come? tante proteine e pochi carboidrati, è questo il principio sul quale si basa la Dieta Miami.

Nella dieta Miami non c’è nulla in quantità illimitata, nemmeno la frutta e la verdura, e l’unica bevanda consentita è l’acqua naturale, da bere almeno 2 litri al giorni. Naturalmente olio e grassi sono banditi dalla dieta Miami, come anche lo zucchero che va sostituito col dolcificante non calorico. Gli unici condimenti previsti nella dieta Miami sono mezzo cucchiaino di sale al giorno e l’uso di spezie ed erbe aromatiche.

Dieta Miami 3 giorni

Ecco giorno per giorno cosa prevede la Dieta Miami

Dieta Miami: il menù dei 3 giorni

Primo giorno

Colazione: 1 fetta di pane tostato, mezzo pomodoro, 2 cucchiai di margarina, 1 caffè

Pranzo: 120 gr di tonno al naturale, 1 fetta di pane tostato, 1 caffè

Cena: 120 gr di barbabietole rosse, 240 gr di fagiolini, 100 gr di carne bianca e 100 gr di gelato alla frutta.

Secondo giorno

Colazione: 1 fetta di pane tostato, 1 uovo sodo, mezza banana, 1 caffè

Pranzo: 5 cracker integrali e 200 gr di Jocca

Cena: 240 gr di broccoli, 120 gr di carote, 2 wurstel e 100 gr di gelato alla vaniglia.

Terzo giorno

Colazione: 5 cracker integrali, 1 mela, 1 fetta di gruviera, un caffè

Pranzo: 5 cracker e 1 uovo sodo

Cena: 120 gr di tonno al naturale, 240 gr di barbabietole, 120 gr di cavolfiore, 1 kiwi e 100 gr di gelato alla vaniglia.