Dieta molecolare dott Rossi, dimagrire velocemente fino a 5 Kg: ecco come fare

Dieta molecolare dott Rossi: questo regime alimentare aiuta a dimagrire velocemente e perdere fino a 5 Kn in una settimana - Salute e benessere

L'estate è esplosa, il caldo è arrivato ma non tutti sono arrivati alla prova costume al meglio delle proprie possibilità. Fortunatamente si è sempre in tempo per rimediare grazie ad uno dei tanti metodi per dimagrire velocemente. Tra questi spicca la cosidetta dieta molecolare sviluppata dal dottor Pier Luigi Rossi. Trattandosi di una dieta ipocolarica è certamente efficace per perdere peso velocemente ma bisogna considerare che chi decide di seguire questo regime alimentare dovrà affrontare forti rinunce e che quest'ultimo dovrà essere limitato il più possibile nel tempo. Prima di intraprendere qualunque tipo di dieta è di fondamentale importanza rivolgersi ad un professionista dell'alimentazione come un dietologo o un nutrizionista.

Dieta molecolare dott Rossi: per dimagrire velocemente bisogna dosare proteine e carboidrati - Salute e benessere

La dieta molecolare secondo il suo creatore e autore del relativo manuale si basa sulla composizione degli alimenti a livello atomico e prevede uno schema ben preciso che deve essere rispettato con il massimo rigore. I primi 4 giorni sono dedicati soprattutto alle proteine (1 g per ogni 0,5 g di carboidrati) mentre gli ultimi 3 ci si concentra sui glucidi (1 g ogni 0,5 g di proteine).

Dieta molecolare dott Rossi: per dimagrire velocemente e ridurre la glicemia - Salute e benessere

La dieta molecolare ha l'effetto di far dimagrire velocemente ma i suoi benefici vanno ben oltre la perdita di peso. Chi segue questo regime alimentare riduce la secrezione dell'insulina post-prandiale fino a raggiungere la quota ottimale inferiore ai 60 mUI/L. In questo modo si evitano i picchi glicemici pericolosi per chi soffre di diabete.

Dieta molecolare dott Rossi: il menù della settimana - Salute e benessere

Il programma previsto dalla dieta molecolare prevede 5 pasti quotidiani: colazione, pranzo, cena e due spuntini. I cibi da assumere senza se e senza ma sono quelli ricchi di flavonoidi, ovvero kiwi, agrumi, mirtilli, spinaci e cioccolato. Per dimagrire velocemente sono poi consigliati prodotti particolarmente proteici com il pesce, tranne il tonno in scatola, soprattutto se cotto alla griglia. Inoltre, bisogna dimenticarsi i condimenti, un cucchiaio d'olio d'oliva basta e avanza.