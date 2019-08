Dieta Nowzaradan: ecco come perdere peso fino a 2 kg a settimana

La dieta Nowzaradan del programma "Vite al limite" permette di perdere molto peso in poco tempo ed è perfetta per chi è sovrappeso o soffre di obesità - Salute e benessere

L'estate è ormai agli sgoccioli ma giorni di aperitivi, spuntini e cene fuori hanno appesantito gli italiani che hanno così duramente lavorato prima della bella stagione per arrivare preparati alla prova costume. Oggi è diventato molto popolare il regime alimentare promosso dal dottor Younan Nowzaradan, celebre chirurgo che aiuta i pazienti con obesità patologica a perdere peso all'interno del programma Vite al limite. La dieta Nowzaradan non è quindi adatta a tutti ma solo a coloro che vogliono dimagrire velocemente e liberarsi di grandi quantità di grasso corporeo.

Dieta Nowzaradan: regole generali per dimagrire velocemente - Salute e benessere

La dieta Nowzaradan prevede una riduzione importante delle quantità di carboidrati, compresi quelli di origine vegetale, e una maggiore assunzione di proteine. Il regime alimentare prevede una fase iniziale intensa in cui perdere peso in modi intensivo e una seconda parte conservativa. La prima regolare è quella di suddividere la giornata in molti piccoli pasti non troppo frequenti.

Dieta Nowzaradan schema: ecco come perdere peso velocemente - Salute e benessere

È necessario dire no a tutti quegli alimenti che contengono carboidrati, anche verdure come carote, zucca, legumi, porri, carciofi e barbabietole. Le verdure devono essere non amidacee, ad esempio stiamo parlando di zucchine, broccoli, asparagi, radicchio, insalate, sedano, finocchi, cavolfiori, spinaci, cetrioli, peperoni, funghi, melanzane e germogli di soia.

Colazione: yogurt greco scremato bianco, caffè o tè senza zucchero, 200 ml di latte scremato o di soia

Spuntino: scegliere tra cetrioli, un uovo o 50 g di bresaola

Pranzo/cena: 100 gr di pollo, tacchino, vitello magro o pesce fresco (salmone escluso). In alternativa 75 gr di prosciutto cotto levando il grasso o bresaola, omlette da 150 gr di albumi, 75 gr di tofu alla piastra. Come contorno per questi piatti si consigliano verdure a scelta condite con aceto di mele o succo di limone. Sono da preferire zucchine, broccoli, radicchio, sedano, cavolfiore, cetriolo, germoglia di soia, funghi, melanzane, peperoni e insalate. Da evitare invece: carote, zucca, legumi, porri, carciofi e barbabietole.

La dieta Nowzaradan può essere poi integrata con una tisana non zuccherata al giorno o una tazza di brodo vegetale, carne senza olio e latte con stevia o cannella.

Dieta Nowzaradan: le avvertenze per chi vuole perdere peso velocemente - Salute e benessere

In generale, si consiglia di assumere 1 cucchiaino di olio a pasto e bevande come multi vitaminici con vitamine A, D ed E e tisane sgonfianti. L'acqua ovviamente non deve mai mancare nelle corrette quantità. Nei soggetti gravemente in sovrappreso la dieta Nowzaradan consente teoricamente di perdere da 15 a 20 kg in poco tempo o addirittura 2 kg a settimana.

E' importante ricordare che la dieta Nowzaradan è un regime alimentare molto restrittivo e non può essere portato avanti per un periodo superiore ai 2 mesi. Inoltre, prima di iniziare qualque tipo di dieta, è fondamentale chiedere un parere al proprio medico, dietologo o nutrizionista per avere conferma che il regime scelto non provochi danni all'organismo.