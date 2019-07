Dieta dell'orologio: dimagrire velocemente in base all'orario dei pasti

Dieta dell'orologio: un nuovo regime alimentare senza rinunce permette di perdere peso velocemente organizzando rigorosamente gli orari di pasti - Salute e benessere

Per dimagrire velocemente bisogna sicuramente ridurre l'apporto di calorie in eccesso ed effettuare un minimo di attività fisica quotidiana. Questi sono i fattori che permettono di perdere peso in breve tempo ma pare che anche l'orario dei pasti possa influenzare la capacità di bruciare i grassi del nostro organismo.

Dieta dell'orologio: una scoperta tutta italiana per dimagrire velocemente ma senza rinunce - Salute e benessere

La conferma che l'orario dei pasti influisce sulla capacità di assorbimento dei nutrienti e di bruciare i grassi in eccesso arriva da uno studio condotto dalla ricercatrice italiana Eleonora Poggiogalle del Pennington Biomedical Research Center in USA insieme al team di Eric Ravussin e Courtney Peterson. La ricerca confuta altri studi che confermano come l'orario dei pasti possa aiutare a combattere anche diabete e colesterolo cattivo.

Dieta dell'orologio, come funziona: come suddividere i pasti per dimagrire velocemente - Salute e benessere

La dieta dell'orologio impone di mangiare solo nella prima parte della giornata. I tre pasti giornalieri devono essere suddivisi nell'arco di 6 ore. La colazione è in programma alle 8 del mattino ed è seguita dal pranzo alle 11 e la cena alle 14. Per le restanti 18 ore della giornata è previsto il digiuno completo. E' importante sottolineare che la dieta dell'orologio non dovrebbe richiedere un grande sforzo in quanto non si tratta di un regime ipocalorico ed è strutturato per ridurre il senso di fame nell'arco delle 24 ore.

Dieta dell'orologio, menù settimanale: il giusto apporto di calorie ma in orari ben precisi - Salute e benessere

La dieta dell’orologio non è un classico regime ipocalorico che impone di rinunciare al gusto o a specifiche categorie di alimenti. Chi decide di seguirla non deve rinunciare a zuccheri e grassi ma deve mantenere un'alimentazione bilanciata tra carboidrati (50%), lipidi (35%) e proteine (15%). L'unica cautela è che i tre pasti al giorno previsti dalla dieta dell'orologio (colazione, pranzo e cena senza spuntini) vengano consumati dalle 8 alle 14. Fondamentale per dimagrire velocemente anche il digiuno totale protratto per 18 ore consecutive che aiuta a smaltire in modo corretto i grassi.

Dieta dell'orologio: lo studio conferma, aiuta a dimagrire velocemente - Salute e benessere

La ricerca ha riguardato un piccolo campione di pazienti in sovrappeso di età compresa tra 20 e 45 anni. I soggetti sono stati invitati a turno a consumare tre pasti al giorno nella fascia oraria che va dalle 8 alle 20 per 4 giorni di seguito. Per i successivi 4 giorni gli è stato invece chiesto di consumare colazione, pranzo e cena dalle 8 alle 14. Il cambiamento di orario ha fatto registrare un abbassamento dei livelli di grelina, ormone associato all'aumento della sensazioene di fame.

Dieta dell'orologio: le avvertenze - Salute e benessere

La dieta dell'orologio ha una forte base scientifica ma quando si decide di adottare un regime fai da te è sempre bene chiedere preventivamente il parere di un medico esperto, nutrizionista o dietologo. La dieta dell'orologio non è un regime ipocalorico ma il cambio di orario dei pasti può comunque avere un impatto importante sulla salute. Per questo è sempre opportuno ottenere l'ok del medico prima di procedere con al dieta.