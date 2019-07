Dieta Plank per dimagrire la pancia e perdere 9 kg in una settimana

La dieta Plank permette di dimagrire la pancia e perdere fino a 9 kg in una settimana eliminando fibre e carboidrati. Ecco un possibile menù settimanale - Salute e benessere

Siamo nel pieno dell'estate ma avete ancora qualche chilo di troppo? Volete tornare al vostro peso forma ma il tempo stringe? La dieta Plank potrebbe essere la risposta ai vostri problemi. Teoricamente questo regime alimentare permette di dimagrire la pancia e perdere fino a 9 kg in 1-2 settimane. Ecco come fare.

La dieta Plank in realtà non è una dieta vera e propria quanto più un regime alimentare iperproteico in cui sono quasi totalmente assenti carboidrati e fibre. Gli elementi più importanti della dieta Plank sono certamente le uova, la cui assunzione deve essere comunque limitata nell'arco della propria vita per evitare gravi problemi di salute, e la caffeina. Sono invece da evitare condimenti come lo zucchero e altri dolcificanti e l'alcool. Lo stesso vale anche per le bevande gassate. I grassi vegetali sono inesistenti mentre quelli animali sono garantiti da carne e pesce. Cambiare uno solo di questi elementi pregiudica la possibilità di dimagrire la pancia in breve tempo.

Dieta Plank: menù settimanale per dimagrire la pancia - Salute e benessere

Di seguito vi proponiamo un possibile menù settimanale per la dieta Plank, che ricordiamo prevede una durata minima di 14 giorni consecutivi e non oltre.

Lunedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero nella quantità che si vuole in quanto è a zero calorie

Pranzo: due uova sode con spinaci poco salati

Cena: una grande bistecca o tre fette di arrosto con insalata verde e sedano.

Martedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero e un panino

Pranzo: una grande bistecca, insalata verde ed un frutto a piacere

Cena: prosciutto cotto in quantità desiderata

Mercoledì

Prima Colazione: caffé senza zucchero ed un panino.

Pranzo: due uova sode con insalata verde e pomodori

Cena: prosciutto cotto ed insalata verde

Giovedì

Prima Colazione: caffé senza zucchero ed un panino

Pranzo: un uovo sodo, carote cotte o crude, formaggio svizzero

Cena: frutta e yogurt naturale

Venerdì

Prima Colazione: caffé senza zucchero e carote con limone

Pranzo: pesce al vapore e pomodori

Cena: una bistecca ed insalata verde

Sabato

Prima Colazione: caffé, senza zucchero ed un panino

Pranzo: pollo alla griglia

Cena: due uova sode e carote cotte o crude.

Domenica

Prima Colazione: tè con limone

Pranzo: una bistecca alla griglia e frutta a scelta

Cena: a scelta quello che desiderate tranne qualsiasi forma di alcol (vino, birra o superacolici)

Dieta Plank: le avvertenze - Salute e benessere

La dieta Plank si svolge nell'arco di 2 settimane ma può essere seguita soltanto una volta l'anno. I suoi effetti nell'aiutare a dimagrire la pancia, in linea teorica, si protraggono dai 2 ai 3 anni. La dieta Plank richiede costanza e impegno se si vuole perdere peso velocemente e non può essere ripresa e abbandonata a piacimento. Trattandosi di un regime ipocalorico molto duro è importante che prima di iniziare a seguirla si chieda preventivamente il parare di un esperto medico, nutrizionista o dietologo per evitare problemi di salute.