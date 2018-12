Dieta ricca di sale corrode le ossa, troppo sale non causa solo ipertensione

NON SOLO IPERTENSIONE, LA DIETA RICCA DI SALE CORRODE LE OSSA

Una dieta ricca di sale potrebbe indurre il corpo a corrodere le proprie ossa, lasciandole crivellate di buchi come il formaggio svizzero, temono i ricercatori di Melbourne.

In un laboratorio del Baker Heart and Diabetes Institute, il team del Professor Andrew Murphy ha somministrato ai topi una dieta ad alto contenuto di sale per 12 settimane, equivalenti a 12 grammi di sale al giorno, che è ciò che consumano molti australiani.

Gli scienziati sanno che le diete ad alto contenuto di sale possono causare l'ipertensione. Ma, per intuizione, la squadra del professor Murphy ha deciso di guardare altrove nei corpi dei topi, per vedere tutti gli effetti di una dieta ricca di sale.

Hanno scoperto che i topi avevano un sistema immunitario estremamente iperattivo e troppi globuli bianchi. Queste cellule, hanno scoperto, venivano prodotte da cellule staminali nella milza.

Hanno poi controllato le ossa dei topi, dove abitualmente risiedono le cellule staminali, e le hanno trovate crivellate di minuscoli buchi. Una cellula immunitaria iperattiva, spinta in tilt da un'esposizione ad alti livelli di sale, stava corrodendo l'osso.

"Abbiamo scoperto che queste cellule immunitarie attaccano essenzialmente l'osso", afferma il professor Murphy.

Le nostre ossa non sono solide. Sono riempiti con un'impalcatura di cellule ossee, con cellule staminali, responsabili della creazione di nuove cellule per il nostro sangue, che vivono tra di esse. Quando le cellule immunitarie iniziano a masticare l'osso, le cellule staminali fuggono nella milza.

Lì, iniziano a produrre troppi globuli bianchi, che possono bloccare i vasi sanguigni e aumentare la pressione sanguigna. Può essere, dice il professor Murphy, che questo processo trascurato è in realtà parte della ragione per cui le diete ad alto contenuto di sale causano attacchi di cuore.

Insolitamente per tale ricerca nella fase iniziale (lo studio non è ancora stato accettato per la pubblicazione, sebbene i suoi risultati siano stati presentati a conferenze nazionali e internazionali), il professor Murphy ha dati umani.

Per coincidenza, mentre studiava topi, un laboratorio in Germania studiava gli esseri umani con una dieta ad alto contenuto di sale, monitorando i segni di decomposizione ossea nel sangue.

Hanno trovato persone che mangiavano 12 grammi o più di sale al giorno presentavano segni significativi di decomposizione ossea.

"Hanno mostrato gli stessi cambiamenti nelle cellule immunitarie che abbiamo trovato nei topi e le stesse molecole infiammatorie stavano cambiando", dice il professor Murphy. Lo studio non dimostra la sua teoria, ma è certamente preoccupante.

Il lavoro del professor Murphy è parte di un più ampio movimento attraverso la comunità scientifica per riconsiderare le malattie cardiovascolari - il termine generico per le malattie del cuore causate da ipertensione e colesterolo alto.