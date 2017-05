Dieta senza dimagrire per un termostato nel cervello DIETA INIBITA DAL NEURONE



Fare la dieta ma non riuscire a dimagrire: un incubo che può essere realtà. Lo spiega uno studio dell'Università di Cambridge pubblicato sulla rivista e-Life.



LO STUDIO



Dieta senza dimagrire, ma perché? Lo studio focalizza l'attenzione sull'attività di alcune cellule cerebrali, che innescherebbero il meccanismo di riduzione dei consumi giornalieri a dispetto di un abbassamento del quantitativo di risorse immesse nell'organismo. "Le strategie di perdita di peso sono spesso inefficienti perché il corpo funziona come un termostato e unisce la quantità di calorie che bruciamo alla quantità di calorie che mangiamo", ha sottolineato il dottor Clémence Blouet dei Laboratori di Ricerca Metabolica dell'Università di Cambridge.



Parlano i ricercatori



"Quando mangiamo meno il nostro corpo compensa e brucia meno calorie, cosa che rende più difficile il perdere peso. Sappiamo che il cervello deve regolare questo termostato calorico, ma come regola la combustione calorica alla quantità di cibo che abbiamo mangiato è stato finora qualcosa di misterioso".



I neuroni AGRP



I ricercatori nello studio della dieta che non fa dimagrire hanno testato il ruolo di un gruppo di neuroni in una regione del cervello conosciuta come 'ipotalamo'. I neuroni AGRP, sono famosi per il loro ruolo nella regolazione dell'appetito: quando vengono attivati, ci fanno mangiare, quando sono completamente inibiti possono portare all'effetto contrario: ossia al risparmio energetico. Il team di questo studio ha usato una sorta di ''trucco genetico'' per passare i neuroni AGRP dalla condizione ''acceso'' a ''spento'' nei topi così da poter manipolare rapidamente e in modo reversibile l'attività dei neuroni stessi.

CONCLUSIONI



La conclusione? I neuroni AGRP sono fattori che contribuiscono al ''termostato calorico'' che regola il nostro peso, regolando quante calorie bruciamo: quando attivati. Tale neuroni ci rendono affamati e ci portano a mangiare, ma quando non c'è cibo disponibile, agiscono per risparmiare energia, limitando il numero di calorie che bruciamo. Ecco perché in questi casi chi fa la dieta non dimagrisce. Niente perdita di peso e dieta buttata via. Quando poi il cibo diventa disponibile e iniziamo a mangiare, l'azione dei neuroni AGRP viene interrotta e la nostra ''spesa energetica'' risale a livelli normali.



Le prospettive



"Questo studio potrebbe aiutare nella progettazione di terapie nuove o migliorate in futuro per contribuire a ridurre gli eccessi di cibo e l'obesità. Fino ad allora – spiega il dottor Luke Burke, primo autore dello studio – la soluzione migliore per perdere peso, almeno per coloro che sono solo moderatamente sovrappeso, è una combinazione di esercizio e una moderata riduzione dell'assunzione calorica".