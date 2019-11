Dieta Sirt: il segreto di Adele per dimagrire 30 kg, ecco come

Dieta Sirt: la cantante Adele ha perso oltre 30 kg senza particolare rinunce grazie a questo regime alimentare. Ecco cosa mangiare per dimagrire velocemente - Salute e benessere

La cantante Adele si è presentata al compleanno del collega e amico Drake in splendida forma. Come ha fatto la cantautrice britannica a dimagrire velocemente? Il suo segreto è nella dieta Sirt o "dieta del gene magro", un regime alimentare ideato dai nutrizionisti Aidan Gogging e Glen Matten che non prevede particolari rinunce in termini di gusto.

Dieta Sirt, come funziona: stimolare il metabolismo e combattere la fame a livello genetico - Salute e benessere

Il dieta Sirt per dimagrire velocemente non si focalizza tanto sul ridurre direttamente il grasso corporeo riducendo le calorie quanto sul riattivare il metabolismo e ridurre la sensazione di appetito. Ciò avviene attraverso un'azione sui particolari geni, le sirtuine, che influenzano la capacità dell'organismo di smaltire il grasso in eccesso e regolano umore e metabolismo.

Dieta Sirt, cosa mangiare: il segreto di Adele per perdere peso velocemente

La dieta Sirt prevede un programma del tutto personalizzabile di ricette sia per la fase 1 adibita al dimagrimento sia per la fase 2 per il mantenimento del peso raggiunto. Per questo regime alimentare non bisogna cambiare più di tanto le proprie abitudini in quanto vanno bene molti cibi facilmente reperibili e poco costosi. Grazie alla dieta Sirt, Adele ha perso fino a 3,5 kg in una settimana per un totale di 30 Kg. La cantante ha comunque associato alla dieta Sirt anche dell'attività fisica, ed in particolare il reformer pilates.

Dieta Sirt menù: gli alimenti più adatti alla dieta ed avvertenze - Salute e benessere

La dieta Sirt non dice di rinunciare ad alimenti come vino rosso, cioccolato e formaggio, che vanno comunque assunti con moderazione. I cibi più potenti nell'attivazione delle sirtuine sono invece: fragole, mirtilli, sedano, agrumi, peperoncino, noci, grano saraceno, cavolo, radicchio, cipolla rossa, rucola, caffè e tè matcha. E' importante ricordare che come qualsiasi dieta fai da te è consigliabile prima di iniziare richiedere il parere di un medico, nutrizionista o dietologo per evitare di incorrere in problemi di salute.