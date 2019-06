Dieta spartana: la dieta per dimagrire e tonificare il corpo in una settimana

Dieta per dimagrire in una settimana? Con la dieta spartana puoi perdere peso velocemente e nello stesso tempo tonificare il corpo - Salute e benessere

L'estate è ormai alle porte e tutti vogliono presentarsi alla prova costume al massimo della forma. Quale dieta per perdere peso velocemente scegliere? Negli Stati Uniti impazza la cosiddetta dieta spartana, ispirata ai guerrieri della poleis dell'Antica Grecia resa celebre dal rigore per la forma fisica e l'attitudine belligerante. Nello specifico si tratta di una dieta per perdere peso velocemente che oltre a ridurre i kg di troppo permette anche di tonificare il corpo. In una settimana si dimagrisce e si ha un corpo decisamente più scolpito.

E' bene ricordare che qualunque regime alimentare fai da te deve comunque essere sottoposto al vaglio di un esperto, medico, dietologo o nutrizionista, per evitare di incorrere in problemi di salute.

Dieta spartana: una dieta per perdere peso sana che fa dimagrire e rassodare - Salute e benessere

La dieta spartana si contraddistingue per un basso apporto calorico, che oscilla tra le 1500 alle 1600 calorie a seconda del sesso di chi vuole perdere peso. Volendo è possibile seguire si uno schema alimentare tradizionale sia quello vegano. La dieta per dimagrire e rassodare il corpo prevede cinque pasti al giorno e non prevede di eliminare alcun macronutriente. Non si dovrà quindi rinunciare ai tanto bistrattati carboidrati. Per essere efficace la dieta spartana deve essere associata ad uno specifico allenamento che prevede il lunedì dedicato agli esercizi total body. Per la colazione sono permessi qualche biscotto e un bicchiere di latte.

Ad inzio settimana, per lo spuntino, sono previste 3 noci, uno yogurt greco e un frutto. A pranzo una piadina, meglio se di farina integrale, con una fetta di tacchino o prosciutto magro.

Dieta spartana: gli alimenti per dimagrire velocemente e gli esercizi per tonificare i muscoli - Salute e benessere

Il resto della settimana chi vuole dimagrire velocemente deve dividersi tra cadio e total abs, soprattutto il martedì, e upper body. Per quanto riguarda la dieta per dimagrire e tonificare la colazione prevede crepes integrali farcitec on yogurt greco. Lo spuntino del mattino prevede qualche grammo di grana e un frutto. La dieta spartana comunque non prevede grandi rinunce. A pranzo e cena si possono mangiare, ad esempio, spaghetti con le zucchine e anche il cioccolato fondente come dolce.

La dieta spartana in ogni caso deve essere seguita per un massimo di una settimana e prevede un adeguato livello di idratazione. Prima di iniziare il vostro percorso per dimagrire e tonificare chiedete sempre il parere di un medico e di un esperto di fitness.