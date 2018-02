Dieta vegana ai bambini: i pediatri la bocciano, va integrata. I consigli

DIETA VEGANA NON È ADATTA AI BAMBINI: LO AFFERMANO I PEDIATRI



Le diete vegane potrebbero essere dannose per la salute dei bambini piccoli, hanno avvertito i nutrizionisti. I bambini che seguono la dieta vegana, che esclude carne, pesce, latticini e miele, sono spesso più magri e più piccoli di quelli che mangiano carne e tutti questi elementi vietati. La dieta vegana non garantisce un apporto sufficiente di energia e di proteine, se non debitamente integrate nell’alimentazione, e, di conseguenza, potrebbe causare problemi nella crescita, sviluppo di anemia o anche problemi al sistema nervoso centrale. Per tale ragione, i genitori che vogliono far seguire ai propri figli una dieta vegana devono prima di tutto consultare il proprio pediatra.

No dunque alle diete vegane 'fai da te' auto-prescritte. A evidenziarlo è il pediatra Claudio Maffeis, dell’Università di Verona e referente della Sip, Società italiana di pediatria, commentando il caso del ricorso respinto dal Tar di Bolzano di una famiglia che chiedeva di avere pasti vegani per la loro bambina all'asilo nido.

Maffeis spiega. “L'alimentazione onnivora è quella proposta dalla Società italiana di Nutrizione Umana come quella di riferimento quella la vegetariana può essere utilizzata purché' anche questa seguita bene, quella vegana resta sempre da integrare a tutte le età e comporta di seguire bene il bambino nel tempo e monitorarlo attentamente".

LA DIETA VEGANA AI BAMBINI? SI, MA SOLO SE INTEGRATA

La dieta vegana è sicura per i bambini? Il dietologo Emer Delaney, alla BBC, afferma di sì.

Con la giusta pianificazione e conoscenza, un bambino può ottenere tutto ciò di cui ha bisogno seguendo una dieta vegana. La più grande preoccupazione per le diete vegane nella prima infanzia è l'inadeguatezza nutrizionale. I genitori devono quindi essere molto bene informati altrimenti c'è il rischio di carenza di vitamina D, calcio, ferro e, eventualmente, di vitamina B12.

Quindi quali sono i punti più importanti che i genitori devono ricordare quando alimentano il loro bambino con una dieta a base vegetale?

Dieta vegana ai bambini: l'allattamento al seno

L'allattamento al seno è incoraggiato per almeno i primi sei mesi in quanto il latte è una ricca fonte di sostanze nutritive. Molti genitori continuano ad allattare fino all'età di uno o più anni poiché il latte materno è una fonte così ricca di nutrienti. Tuttavia non dovrebbe essere l'unica fonte di nutrimento, e lo svezzamento dovrebbe iniziare da sei mesi. Se i genitori decidono di interrompere l'allattamento al seno a sei mesi, si consiglia una formula di soia fortificata con ferro, calcio, vitamine B12 e D. I latti di soia e avena non sono adatti ai bambini di meno di un anno in quanto non hanno il giusto rapporto di carboidrati, proteine e grassi. Mancano anche i nutrienti vitali per la crescita e lo sviluppo.

Dieta vegana ai bambini: lo svezzamento vegano

Durante lo svezzamento, i cereali di riso per bambini fortificati con ferro sono una buona opzione come primo alimento grazie alla sua elevata fonte di ferro. Il cereale può essere miscelato con latte materno o col latte di soia. Una varietà di cibi deve essere incoraggiata durante lo svezzamento tra cui verdure, patate, cereali, legumi (piselli, fagioli e lenticchie), tofu, noci tritate, semi e frutta. Finché il bambino non ha un'allergia, i dadi possono essere somministrati da sei mesi, ma bisogna assicurati che siano finemente macinati. I bambini sotto i cinque anni non dovrebbero ingerire noci intere a causa del rischio di soffocamento. I frutti naturalmente dolci (come le mele o le banane) o le verdure (come carote, patate dolci o zucca) possono essere utilizzati per addolcire i cibi anziché aggiungere zucchero. Non aggiungere mai dolcificanti artificiali agli alimenti per neonati.

Dieta vegana ai bambini: mangiare per incamerare energia

Le diete vegane tendono ad essere meno energetiche e i bambini hanno bisogno di mangiare grandi quantità per ottenere abbastanza energia. Sappiamo che i bambini hanno in genere piccoli appetiti quindi raggiungere il loro fabbisogno calorico giornaliero può essere una sfida. L'aggiunta di oli salutari al cibo, come la soia o la colza, è fondamentale, poiché aggiungono più calorie ai pasti e incoraggiano la produzione di acidi grassi necessari per lo sviluppo del cervello.

Dieta vegana ai bambini: le proteine

Le proteine sono un nutriente chiave per la crescita e lo sviluppo ed è essenziale nella dieta di ogni bambino. Ci sono molti alimenti ricchi di proteine adatti per una dieta vegana e questi includono una varietà di legumi, fagioli e lenticchie che garantiranno un mix di aminoacidi. I cereali come quinoa, noci e burro di noci sono buone fonti di proteine da includere, a condizione che il bambino non abbia allergie. I sostituti delle uova sono disponibili nei negozi di alimenti naturali e in alcuni supermercati e possono essere utilizzati in cucina e in forno. Bisogna cercare di includere tre porzioni di proteine vegetali al giorno per garantire un'alimentazione adeguata.

Dieta vegana ai bambini: calcio e alternative al latte

Sappiamo tutti che il calcio è la chiave per le ossa sane e circa il 45 per cento della nostra massa ossea viene accumulata prima dell'età di 8 anni. Un ulteriore 45 per cento viene posto nei successivi otto anni con il restante 10 per cento nei successivi 10 anni. È quindi essenziale soddisfare i requisiti di calcio per i bambini con una dieta vegana.

Il latte di soia fortificato con calcio e vitamina D è una scelta importante e comprende anche yogurt di soia e cereali ricchi di calcio. I latti all'avena e al cocco sono un'altra opzione: sono entrambi fortificati con calcio ma non con vitamina D. Il latte di riso può essere usato come bevanda principale per i bambini a partire dai cinque anni.

Mandorle, tofu, fagioli e verdure a foglia verde sono anche buone fonti di calcio e dovrebbero essere regolarmente inclusi nella dieta di un bambino. È importante che i genitori controllino le raccomandazioni sul calcio per il loro bambino poiché variano con l'età.